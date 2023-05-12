İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Üçüncü Etabı İçin Çalışmalara Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar Uzundere Kentsel Dönüşüm projesinin üçüncü etabı için çalışmaları başlattı. Kooperatif modeliyle hız kazanan proje kapsamında 33 ayda bin 422 konutun teslim edileceğini belirten Başkan Tunç Soyer, "Hem çok gururluyuz hem çok heyecanlıyız. Diliyorum ki Türkiye'de kentsel dönüşüm bu modelin hayata geçirilmesiyle daha büyük ivme kazanacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar Uzundere Kentsel Dönüşüm projesinin üçüncü etabı için çalışmaları başlattı. Kooperatif modeliyle hız kazanan proje kapsamında 33 ayda bin 422 konutun teslim edileceğini belirten Başkan Tunç Soyer, "Hem çok gururluyuz hem çok heyecanlıyız. Diliyorum ki Türkiye'de kentsel dönüşüm bu modelin hayata geçirilmesiyle daha büyük ivme kazanacak" dedi.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanı'nın birinci ve ikinci etabını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, üçüncü etap için çalışmaları başlattı. Alanda incelemelerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı Arzu Özçelik, İZBETON A.Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, Sınırlı Sorumlu İş Alemi Yeni Yaşam Yapı Konut Kooperatifi Başkanı Hüseyin Cengiz, Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu ve yetkililer eşlik etti.

"HEM ÇOK GURURLUYUZ HEM ÇOK HEYECANLIYIZ"

Uzundere 3'üncü etap kapsamında 7 imar adasında yapılacak bin 422 bağımsız birimin inşaatının başlatılmasını değerlendiren Başkan Tunç Soyer, "Arkadaşlarımız büyük bir heyecanla çalışmayı sürdürüyorlar. 33 ayda bin 422 konutun teslimini gerçekleştireceğiz. Diğer etabın yıkımlarını tamamlamış olacağız. Biz Türkiye'ye İzmir modeli, kentsel dönüşümde yeni bir model sunuyoruz. Bunun başarısı da o modelin uygulanabilirliğinin güçlenmesi anlamına geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kamusal gücüyle, vatandaşların talepleriyle, kooperatifin buluşmasıyla ortaya çıkan bir model. Böyle olduğu için ne kimse için rant yaratıyoruz ne kimse için ekstra bir kaynak yaratmış oluyoruz. Aksine vatandaşın ihtiyacını en düşük, en uygun maliyetlerle, en uygun koşullarla, en hızlı şekilde yerine getirecek bir kentsel dönüşüm modeli sunmuş oluyoruz. Hem çok gururluyuz hem çok heyecanlıyız. Diliyorum ki Türkiye'de kentsel dönüşüm, bu modelin hayata geçirilmesiyle daha büyük ivme kazanacak" dedi.

"HAK SAHİPLERİNE SÖZ"

Sınırlı Sorumlu İş Alemi Yeni Yaşam Yapı Konut Kooperatifi Başkanı Hüseyin Cengiz de kentsel dönüşümde kooperatifçilik modelinin önemine dikkat çekerek, "Bu uygulama, Türkiye'ye model olacak. Başladı. Örnekköy'de ilk kaba inşaatlar bitmek üzere. Biz de bugünden sonra hak sahiplerine 'sana söz' diyelim. Üyelerimize 33 ay sonra anahtar teslimini yine başkanımızla beraber yaparız" diye konuştu.

"YILLARDIR BEKLEMİŞ OLDUĞUMUZ ANI YAŞIYORUZ"

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu ise "Yıllardır beklemiş olduğumuz anı yaşıyoruz. Sesimize kulak verdiği için Tunç Başkanımıza mahalle halkı adına teşekkür ediyorum. Verilen sözler tutulacağı için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu model Türkiye'ye örnek olacak" dedi.

UZUNDERE'DE ŞU ANA KADAR NELER YAPILDI?

Uzundere'de birinci ve ikinci etabı tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, 744 konut ve 73 işyeri olmak üzere 817 bağımsız birimi hak sahiplerine teslim etti. Üçüncü etapta yaklaşık bin 422 bağımsız birimin yapımı için hak sahiplerinin tahliyesi tamamlandı. Konutların yıkımı ve zemin etüt çalışmalarının bittiği bölgede uygulama projesi çalışmaları devam ediyor. İlk defa Uzundere kentsel dönüşüm alanında sosyal donatı inşaatı kapsamında yapılacak, içinde kreş, etüt merkezi, kütüphanenin bulunduğu Belediye Hizmet Binası'nın ihalesi de tamamlanarak yapım çalışmalarına başlandı.