İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Bergama Vapuru ile Körfez Turu başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Bergama Vapuru ile Körfez Turu, ilk yolcularını ağırladı. Profesyonel rehber anlatımıyla İzmir Körfezi'ni keşfetmeyi sağlayan tur, her Çarşamba ve Cumartesi günü yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Bergama Vapuru ile Körfez Turu, ilk yolcularını ağırladı. Profesyonel rehber anlatımıyla İzmir Körfezi'ni keşfetmeyi sağlayan tur, her Çarşamba ve Cumartesi günü yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzDoğa ve İzdeniz'in düzenlediği Bergama Vapuru ile Körfez Turu, ilk yolcularını ağırladı. 150'den fazla yolcunun katılımıyla yapılan turda İzmir'in doğal güzellikleri ve 8 bin 500 yıllık tarihi, profesyonel rehberler eşliğinde katılımcılarla buluştu.

KÖRFEZİN 11 NOKTASI GEZİLİYOR

İzmir'in simgelerinden Bergama Vapuru ile düzenlenen İzmir Körfezi turu, körfezdeki birçok noktayı dolaştı. Konak İskelesi'nden hareket eden vapur Pasaport, Alsancak, Liman, Bayraklı, Alaybey, Karşıyaka, Bostanlı, Üçkuyular, Göztepe ve Karataş'ı denizden görme imkanı sundu. Vapur, tur sonunda ziyaretçileri yine Konak İskelesi'ne bıraktı.

DOĞA VE TARİH BİR ARADA

Profesyonel rehber anlatımı ile İzmir Körfezi'ni keşfetmeyi sağlayan tur, her Çarşamba ve Cumartesi günü saat 19.00'da başlıyor ve 21.00'de sonlanıyor. İki saat süren tur, yolcuların İzmir'in eşsiz gün batımına tanık olmasını sağlıyor.

Turda Kemeraltı, Konak Atatürk Meydanı, Saat Kulesi, Vilayet Konağı, Kordon, Eski ve Yeni Liman, Yeşilova Höyüğü, Tepekule, Tersane, Gediz Deltası gibi birçok alan tanıtılıyor. Ayrıca Körfez'de yaşayan kuşlar, balıklar, memeliler gibi birçok canlı hakkında da bilgi veriliyor.

NASIL BİLET ALINACAK?

İzmir'in tarihini farklı bir bakış açısıyla sunan, yaşayan körfezin canlı türlerinin gözlemlenebildiği Körfez turuna bilet almak için izdogaturizm.com'u ziyaret edebilirsiniz.