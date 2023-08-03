İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Körfezi turunu düzenledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kentin simgelerinden Bergama Vapuru ile yapılan İzmir Körfezi turuna katıldı. Başkan Soyer, "Bugüne kadar İzmir'i bu kadar derli toplu anlatan organizasyon yapılmamıştı. Körfez İzmir'in kalbidir ve Körfez'den Bergama Vapuru ile 8 bin 500 yıllık hikayeyi dinlemek, İzmir'i seyretmek çok güzel" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzDoğa ve İzdeniz, İzmir'in doğal ve tarihi güzelliklerini gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. İzmir'in simgelerinden Bergama Vapuru ile ilk İzmir Körfezi turu, 26 Temmuz'da yapıldı. Körfez'deki birçok noktayı gezme ve tanıma imkanı sunan tura Başkan Soyer ile eşi Neptün Soyer, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve İzmirliler katıldı. Yenilenmiş Bergama Vapuru ile yapılan turda, profesyonel rehberler Serdar Çelenk, Osman Ünal ve Göker Yarkın Yaraşlı İzmir'in 8 bin 500 yıllık tarihini anlattı.

Başkan Soyer, İzmir Körfez Turu'nun kent için önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"İzmir'in simge çalışmalarından biri olacak. Bugüne kadar İzmir'i bu kadar derli toplu anlatan organizasyon yapılmamıştı. Körfez İzmir'in kalbidir ve körfezden Bergama Vapuru ile 8 bin 500 yıllık hikayeyi dinlemek ve İzmir'i seyretmek çok güzel. Anlatanlar da İzmir'in en yetkin rehberlerinden. Bence çok isabetli bir adım oldu. Vatandaşın teveccühü de gösteriyor ki ilgi daha da artacak. Daha acenteler başlamadı, profesyonel tanıtımı yapılmadı ama şu haliyle bile İzmirliler geliyor, tura katılıyorlar. Bence çok güzel oldu."

İzDoğa ve İzdeniz iş birliğiyle düzenlenen ve ilk seferi 26 Temmuz'da yapılan İzmir Körfezi turu; Konak İskelesi'nden hareket ederek sırasıyla Pasaport, Alsancak, Liman, Bayraklı, Alaybey, Karşıyaka, Bostanlı, Göztepe ve Karataş'ı geziyor. Vapur, tur sonunda ziyaretçileri yine Konak İskelesi'ne bırakıyor. İzmir Körfezi'ni rehberli bir tur eşliğinde gezmeyi sağlayacak turlar saat 19.00 ile 21.00 arasında yapılıyor. Yaklaşık iki saatlik tur, İzmir'in eşsiz gün batımını izlemenin yanı sıra İzmir'in tarihine ve yaşayan körfeze farklı bir bakış açısıyla bakmanızı sağlayacak. İzmir Körfezi turuna bilet almak için "izdogaturizm.com" adresi ziyaret edilebiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzDoğa, İzmir Körfez Turu ile İzmirlilere toplamda 8 tur sunuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaşayan parklarından biri ve çok iyi korunmuş bir Akdeniz ekosistemi örneği olan Olivelo Yaşayan Parkı'nda Safari Turu, İzmir'in tarihi dokusunu bir günde, 8 bin 500 yıl önceden başlayıp bugüne kadar gözlemlenebilecek 1 Günde 8500 Yıl Turu, Erkence Zeytin Yolu Turu, Efeler Yolu Günübirlik Tur, Efeler Yolu Bir Gece Konaklamalı Tur, Flamingo Yolu Tekne Turu ve Flamingo Yolu Otobüs Turu bulunuyor. Turların detaylı bilgilerine de "izdogaturizm.com" adresinden ulaşılabilecek.