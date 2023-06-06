İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinde toplumsal cinsiyet eşitliği için çalıştay düzenledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, ilçe belediyelerinde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmaları güçlendirmek için 'Eşitlik Birimleri Çalıştayı' düzenledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü, kadınların eğitime, istihdama, karar alma mekanizmalarına ve kentsel hizmetlere yaygın bir şekilde katılımını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "eşit yurttaşlık" ilkesi doğrultusunda kentin en ücra bölgelerinde yaşayan kadınlara ulaşarak onlara eğitim vermeyi hedefleyen Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe belediyelerine yönelik 'Eşitlik Birimleri Çalıştayı' düzenledi. İlçe belediyelerinin temsilcilerinin katıldığı çalıştayda, belediyelerdeki toplumsal cinsiyet eşitliği birimlerinin güçlenmesi, eşitlik birimleri olmayan belediyelerde eşitlik çalışmalarının desteklenmesi ve Yerel Eşitlik Eylem Planlarının etkin ve aktif planlara dönüştürülebilmesi konuları gündeme geldi.

İLÇE BELEDİYELERDEN 30 TEMSİLCİ KATILDI

Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi'nde düzenlenen Eşitlik Birimleri Çalıştayı'nın birinci oturumunda 'Yerel Eşitlik Eylem Planları'nın analizi yapıldı. İkinci oturumunda ise Yerel Eşitlik Eylem Planlarının stratejik planlarda yer almasının sağlanmasına yönelik yöntem ve stratejiler tartışıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Pergel projesinde görev yapan Özlem Durmaz'ın moderatörlüğünde düzenlenen çalıştaya Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Dikili, Gaziemir, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kiraz, Menderes, Menemen, Narlıdere, Selçuk ve Tire belediyelerinden 30 temsilci katıldı.