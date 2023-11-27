İzmir Büyükşehir Belediyesi Güzelbahçe sahil yoluna nefes aldıracak yeni proje başlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Güzelbahçe sahil yoluna nefes aldıracak 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı projesinin yapımına başladı. 24,5 metre genişliğinde ve 4 bin 250 metre uzunluğundaki yeni yol tamamlandığında Güzelbahçe trafiği önemli ölçüde rahatlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, Güzelbahçe trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı'nın ilk etabı olan Yalı Mahallesi'nde çalışmalara başladı. Seferihisar Caddesi'nden başlayıp Maltepe Askeri Lisesi önünde bitecek yol ilçe trafiğine nefes aldıracak. Yalı ve Maltepe mahallelerinden geçecek 24 buçuk metre genişliğinde, 4 bin 250 metre uzunluğundaki yol geliş ve gidiş çift şerit olarak planlandı. Bulvarın dört etapta tamamlanması hedefleniyor.

GÜZELBAHÇE ANA SAHİL YOLU TEK GİDİŞ VE TEK GELİŞ

Bulvar çalışmalarının tamamlanması için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Şantiye Şube Müdürlüğü'nde görevli İnşaat Mühendisi Hüseyin Bağzıklı, "Güzelbahçe'de ana sahil yolu tek gidiş ve tek geliş şeklinde. Bu nedenle de özellikle hafta sonları trafik yoğunluğuna neden oluyor. 75. Yıl Cumhuriyet Bulvarı çift gidiş ve çift geliş olarak düzenlenecek. Böylelikle trafik rahatlayacak, ilçe nefes alacak" dedi.

YALI MAHALLESİ'NDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Proje kapsamında bugüne kadar 11 bina kamulaştırıldı. 1. Etap çalışmaları kapsamında Yalı Mahallesi'nde bulunan eski dere geçişi yenilenerek araçların kullanımına uygun hale getirildi. Yaklaşık 750 metrelik yeni imar yolunun yol gövdesi oluşturuldu.

GÜZELBAHÇE'DE NELER YAPILDI?

2019 yılından bu yana Fen İşleri Daire Başkanlığı Güzelbahçe'de toplam 32 cadde ve sokakta yaklaşık 43 kilometre asfalt serimi yaptı. Yine 5 mahallede yaklaşık 50 bin metrekare kilit parke taşı döşendi. Güzelbahçe Yelki Mahallesi 2487 Sokak'ta bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlayan dere de olası afetler için yenileniyor. Dere üzeri köprü yıkılarak yenisi yapıldı. Dere üzerinde yapılan köprü ile yaşanabilecek taşkınlarda, kesintisiz ulaşım sağlanacak. 30 metre uzunluğunda 12 metre genişliğindeki köprünün her iki tarafına yaya yürüyüş yolu yapılacak.