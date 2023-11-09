İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çandarlı Sosyal Tesisleri'ni yeniliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili'deki Çandarlı Sosyal Tesisleri'ni yeniliyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Tunç Soyer, yaz sezonunda sosyal tesiste belediye personelinin aileleriyle birlikte tatil yapacağı müjdesini verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Dikili Belediyesi'nden 2019 yılında 20 milyon 500 bin liraya satın aldığı Çandarlı Sosyal Tesisi'nde yenileme çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi ve belediye personeline müjde verdi.

TATİL PLANLARINA DİKİLİ DE DAHİL OLDU

Dikili Çandarlı'da çok eski bir konaklama tesisini Dikili Belediyesi'nden devralarak restorasyon çalışmalarına başladıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Büyükşehir Belediye personelimize buradan bir müjde vermek isterim. Personelimizin aileleriyle birlikte konaklamaları ve tatil yapabilmeleri için burayı bir sosyal tesis olarak düşündük. Mart ayında bitirmeyi planlıyoruz. Tesis yaz sezonuna hazır olacak. Heyecanla takip ediyoruz. Gelecek yaz planı yapacak personelimiz şimdiden bu ihtimali düşünerek planları yapsın" dedi.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz ise "Dikili'ye ayrı bir renk katacak tesis ile bölgemiz canlanacak" diye konuştu.

ÇANDARLI SOSYAL TESİSİ YAZ SEZONUNA HAZIR OLACAK

Çandarlı'da denize 30 metre yürüme mesafesinde olan tesis 4 bin 103 metre karelik alanda yer alıyor. 39 adet oda ile 78 yatak kapasitesine sahip olacak tesiste idari bina, hizmet binası, restoran, havuz tadilatları ve güçlendirme çalışmaları yapılacak. Su deposu ve sundurma oluşturulacak. Alanda çevre düzenlemesi yapılarak altyapısı yenilenecek. Tesisteki imalatların yaklaşık yüzde 55'ini tamamlayan Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı güçlendirme imalatı ve çatı tadilatlarının tamamını bitirdi. Çandarlı Sosyal Tesisi yaz sezonuna hazır olacak.