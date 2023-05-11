İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesinin Hak Sahipleriyle Buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm projesinin 3. ve 4. etabındaki hak sahipleriyle çalışmada yer alan kooperatif ortaklarının tanışma etkinliğine katıldı. Vatandaşlara seslenen Başkan Tunç Soyer, 'İçiniz rahat olsun. Güvenli ellerdesiniz. Tıkır tıkır yürüyen çok temiz bir inşaat var. En kısa sürede de hep beraber o konutlara taşındığınızı göreceğiz' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm projesinin 3. ve 4. etabındaki hak sahipleriyle çalışmada yer alan kooperatif ortaklarının tanışma etkinliğine katıldı. Vatandaşlara seslenen Başkan Tunç Soyer, "İçiniz rahat olsun. Güvenli ellerdesiniz. Tıkır tıkır yürüyen çok temiz bir inşaat var. En kısa sürede de hep beraber o konutlara taşındığınızı göreceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yüzde yüz uzlaşı, belediye garantörlüğü, yerinde dönüşüm ve kooperatifçilik modeliyle çalışmaların yürütüldüğü Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında 3 ve 4'üncü etabın hak sahipleri ve kooperatif ortaklarıyla bir araya geldi. Konut ve iş yerlerinin yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Tunç Soyer'e, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı Ayşe Arzu Özçelik, İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, projede yer alan kooperatiflerin yönetici ve temsilcileri eşlik etti.

"ÖRNEKKÖY MODELİ, TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK"

Başkan Tunç Soyer, "Hak sahipleriyle kooperatif ortaklarını bir araya getirelim, iş nasıl yürüyor, onu yerinde görelim istedik. Örnekköy modeli, Türkiye'ye örnek olacak. Neden biliyor musunuz? Arada bu işin rantını yiyen bir müteahhit yok. Burada bir kooperatif ve hak sahipleri var, bir de belediye var. Bu iki yapı arasında dengeyi tutan, vatandaşın hakkını, hak sahibinin hakkını koruyan ve çok hızlı bir biçimde bu işin sonuçlanması için kurumsal desteğini ortaya koyan bir belediye var. Özetle; depremden sonra dirençli kentler, insanların güvenle yaşadığı kentler yaratmak boynumuzun borcu. Bunu yapmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Birinci önceliğimiz, bu şehirde yaşayan herkesin, oturduğu evden güven duymasıdır. Bunu yapmak için canla başla, aşkla çalışmaya devam edeceğiz. İçiniz rahat olsun. Güvenli ellerdesiniz. Tıkır tıkır yürüyen çok temiz bir inşaat var. İnşallah en kısa sürede de hep beraber sizlerin o konutlara taşındığını göreceğiz" dedi.

"HERKESİN İÇİ RAHAT ETSİN"

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Yaşadığımız depremlerden dolayı bir kentsel dönüşüm ihtiyacı içinde olduğumuzu hepimiz biliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, uzun zamandır İzmir'de kentsel dönüşümü gerçekleştirmek için kendi kaynaklarıyla, özveri göstererek, hiçbir yerden destek almadan bu çalışmaları yapıyor. Çok ağır ekonomik koşullar var. Böyle bir ortamda İzmir Büyükşehir Belediyesi, hiçbir yerden destek almadan çok başarılı olan bir kooperatif modeliyle burada kentsel dönüşümü gerçekleştiriyor" diye konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE İZMİR MODELİ

Örnekköy kentsel dönüşüm alanında 3. etapta 584 konut ve 27 iş yerinin yapımı tamamlanacak. 3. ve 4. etaplarla toplamda İzmir'e 964 yeni konut ve 54 iş yeri kazandırılacak. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi, yüzde yüz uzlaşı, belediye garantörlüğü, yerinde dönüşüm ilkeleriyle kent genelinde Gaziemir, Ege Mahallesi, Uzundere, Ballıkuyu, Çiğli Güzeltepe ve Örnekköy'de olmak üzere 6 bölgede dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.