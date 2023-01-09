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İzmir bugün okullar tatil mi? 9 Ocak İzmir'de okul var mı, yok mu?

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İzmir bugün okullar tatil mi? 9 Ocak İzmir'de okul var mı, yok mu?

Kış aylarına girmemizle beraber kötüleşen hava durumunun ardından öğrenciler ve veliler bugün okullar tatil mi? sorularını araştırdı. İzmirlilerin soğuk bir güne uyanmasıyla beraber arama motorlarında İzmir bugün okullar tatil mi? 9 Ocak İzmir'de okul var mı, yok mu? soruları aratıldı. İşte detaylar...

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İzmirliler bu sabah yağışlı bir güne uyandı. Vatandaşlar ise arama motorlarında İzmir bugün okullar tatil mi? 9 Ocak İzmir'de okul var mı, yok mu? sorularına yanıt aradı. Kış aylarına girmemizle beraber zorlaşan hava şartlarının ardından İzmir okullar tatil mi? sorusu gündeme geldi. Detaylar haberimizde.

İZMİR OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak günü okullarda eğitim devam edecek. Herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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