İzmir Buca elektrik ne zaman gelecek? Son dakika! 18 Eylül İzmir Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
18 Eylül günü İzmir Buca'da meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar İzmir Buca elektrik ne zaman gelecek? sorusunu araştırdı. Meydana gelen elektrik kesitinin ne zaman son bulacağı merak edilirken arama motorlarında İzmir Buca elektrik ne zaman gelecek? Son dakika! 18 Eylül İzmir Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları aratıldı.
İzmir Buca elektrik ne zaman gelecek? sorusu 18 Eylül günü İzmir Buca'da meydana gelen elektrik kesintisinin ardından aratıldı. Elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu olmuşken arama motorlarında İzmir Buca elektrik ne zaman gelecek? Son dakika! 18 Eylül İzmir Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularına yanıt arandı.
İZMİR BUCA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İzmir Buca'da meydana gelen elektrik kesintisi GDZ internet sitesinde şöyle yer aldı:
18 Eylül Pazartesi 2023
Kesinti ID : 2672623
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- BUCA / İZMİR
ATATÜRK ( 202/53. SK. 202/56. SK. HOCA AHMET YESEVİ CD. METİN GÖKTEPE )
KURUÇEŞME ( 203/38. SK. 203/40. SK. 206/50. SK. 206/51. SK. 206/52. SK. 206/53. SK. 206/54. SK. 206/55. SK. HOCA AHMET YESEVİ CD. )
YILDIZ ( 203/38. SK. 206/37. SK. 206/38. SK. 206/47. SK. 206/50. SK. 206/57 SK. HOCA AHMET YESEVİ )
Kesinti ID : 2673537
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- BUCA / İZMİR
ÇAMLIK ( 411. SK. 411/3. SK. 415. SK. 419/1. SK. ONAT CD. )
YİĞİTLER ( 361. SK. 362. SK. ONAT CD. )
Kesinti ID : 2673539
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- BUCA / İZMİR
ÇAMLIK ( 367. SK. 411/2. SK. 415/1. SK. 854. SK. 856. SK. ONAT CD. )
YİĞİTLER ( 363. SK. 365. SK. 367. SK. ONAT CD. )
Kesinti ID : 2673543
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- BUCA / İZMİR
ÇAMLIK ( 367. SK. 854. SK. 856. SK. FEVZİ ÇAKMAK CD. )
DİCLE ( 365. SK. 367. SK. 854. SK. 856. SK. FEVZİ ÇAKMAK )
YİĞİTLER ( 365. SK. 367. SK. FEVZİ ÇAKMAK FEVZİ ÇAKMAK CD. )
Kesinti ID : 2673544
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- BUCA / İZMİR
DİCLE ( 361. SK. 363. SK. FEVZİ ÇAKMAK )
YİĞİTLER ( 359. SK. 361. SK. 363. SK. FEVZİ ÇAKMAK CD. )
Kesinti ID : 2673545
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- BUCA / İZMİR
BARIŞ ( 359. SK. 361. SK. )
DİCLE ( 361. SK. 363. SK. 365. SK. 367. SK. )
YİĞİTLER ( 360. SK. )
Kesinti ID : 2673546
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- BUCA / İZMİR
BARIŞ ( 353. SK. )
Kesinti ID : 2673547
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- BUCA / İZMİR
BARIŞ ( 299. SK. 302/1. SK. 333. SK. 366/2. SK. Adnan Kahveci Cd. )
Kesinti ID : 2673549
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- BUCA / İZMİR
MENDERES ( MENDERES CD. SEYFİ DEMİRSOY CD. )
VALİ RAHMİ BEY ( 138. SK. 159. SK. 159/1. SK. 159/2. SK. )
Kesinti ID : 2673647
Saat : 8:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- BUCA / İZMİR
ÇALDIRAN ( 3587. SK. 3597. SK. GÜRÇEŞME CD. MENDERES CD. )
ÇAMLIK ( 3585. SK. 3650. SK. 801. SK. 812. SK. 818. SK. 820. SK. 822. SK. MENDERES CD. )