İzmir Bornova elektrik ne zaman gelecek? Son dakika! 25 Eylül İzmir Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

25 Eylül günü İzmir Bornova'da meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar İzmir Buca elektrik ne zaman gelecek? sorusunu araştırdı. Meydana gelen elektrik kesitinin ne zaman son bulacağı merak edilirken arama motorlarında İzmir Bornova elektrik ne zaman gelecek? Son dakika! 25 Eylül İzmir Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları aratıldı.