İzmir Bornova elektrik ne zaman gelecek? Son dakika! 25 Eylül İzmir Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
25 Eylül günü İzmir Bornova'da meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar İzmir Buca elektrik ne zaman gelecek? sorusunu araştırdı. Meydana gelen elektrik kesitinin ne zaman son bulacağı merak edilirken arama motorlarında İzmir Bornova elektrik ne zaman gelecek? Son dakika! 25 Eylül İzmir Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları aratıldı.
İzmir Bornova elektrik ne zaman gelecek? sorusu 25 Eylül günü İzmir Bornova'da meydana gelen elektrik kesintisinin ardından aratıldı. Elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu olmuşken arama motorlarında İzmir Bornova elektrik ne zaman gelecek? Son dakika! 25 Eylül İzmir Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularına yanıt arandı.
İZMİR BORNOVA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
İzmir Bornova'da meydana gelen elektrik kesintisi GDZ internet sitesinde şöyle yer aldı:
- Kesinti ID : 2678071
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
KARAÇAM
- Kesinti ID : 2678197
Saat : 10:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
İNÖNÜ ( BARBAROS CD. )
- Kesinti ID : 2680314
Saat : 10:00 - 11:00
Durum : Sonlandırıldı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
İNÖNÜ ( BARBAROS CD. )