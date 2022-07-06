İzmir bayram namazı saat kaçta? İzmir Kurban Bayramı namazı saat kaçta?

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İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir bayram namazı saat 06.29'da kılınacak. İzmir bayram namazı saati yanı sıra İzmir ilçelerinin bayram namazı saati de merak edilenler arasında. İşte, İzmir ilçelerinin bayram namazı saati:

Aliağa bayram namazı saati: 06:29

Bayındır bayram namazı saati: 06:28

Bergama bayram namazı saati: 06:27

Beydağ bayram namazı saati: 06:26

Ceşme bayram namazı saati: 06:33

Dikili bayram namazı saati: 06:29

Foça bayram namazı saati: 06:30

Güzelbahçe bayram namazı saati: 06:30

İzmir bayram namazı saati: 06:29

Karaburun bayram namazı saati: 06:31

Kemalpaşa bayram namazı saati: 06:28

Kınık bayram namazı saati: 06:26

Kiraz bayram namazı saati: 06:25

Menderes bayram namazı saati: 06:29

Menemen bayram namazı saati: 06:29

Ödemiş bayram namazı saati: 06:26

Seferihisar bayram namazı saati: 06:31

Selçuk bayram namazı saati: 06:29

Tire bayram namazı saati: 06:27

Torbalı bayram namazı saati: 06:29

Urla bayram namazı saati: 06:31

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde kılınır:

1. Rekat

Niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

"Sübhaneke duası"nı okur,

Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat bu sırada imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi eller yeniden kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır,

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve eller son kez yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Müezzinin refakatinde cemaat, 3 defa tekbir (teşrik) getirir. Ardından imam hatip bayram hutbesini okumaya başlar.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak bayram tatili 17 Temmuz Pazar'a kadar sürecek.