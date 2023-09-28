İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin ne zaman açılacağı merak ediliyor. 2.060 yatak kapasitesiyle Ege Bölgesi'nin en büyük, ülkenin dördüncü büyük hastanesi olacak olan hastane ile ilgili İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi ne zaman açılacak? Şehir Hastanesi açılış tarihi nedir, hangi gün açılış olacak? soruları araştırıldı.

İzmir Şehir Hastanesi, 2011'de hükûmetin seçim vaatlerinden biri olarak duyuruldu. Hastanenin temeli 12 Mart 2014'te atıldı. 20 Ekim 2016'da hastanenin proje finansman anlaşması imzalandı. Arama motorlarında ise İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi ne zaman açılacak? Şehir Hastanesi açılış tarihi nedir, hangi gün açılış olacak? soruları aratıldı.

İZMİR ŞEHİR HASTANESİ NE ZAMAN AÇILACAK?

29 Eylül Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İzmir Şehir Hastanesi açılacak.

İZMİR ŞEHİR HASTANESİ KAPASİTESİ NEDİR?

Bayraklı ilçesinin Refik Şevket İnce Mahallesi'nde yer alan hastane, 622.530 m2 alan üzerine kuruludur ve toplam 573.546 m2 inşaat alanına sahiptir. Hastanede 53 ameliyathane, 302 poliklinik odası, 374 yataklı yoğun bakım ünitesi, 48 yataklı mahkûm servisiyle birlikte toplam 2.060 yatak bulunacaktır. Hastanede fiziksel tıp ve rehabilitasyon, jinekoloji, kalp ve damar cerrahisi, onkoloji, pediatri ve genel dal birimleri olacaktır. Günde 12.000 hastaya hizmet verebilecek olan hastanede 1.475 sağlık personeli istihdam edilecektir. Hastanede ayrıca 5.000 araçlık otopark ve ambulans helikopterlerin iniş yapabilmesi için heliportlar bulunacaktır. Hastane, ülkedeki şehir hastanelerinin dördüncü büyüğüdür.

İzmir Şehir Hastanesi

İZMİR ŞEHİR HASTANESİ HAKKINDA

İzmir Şehir Hastanesi, 2011'de hükûmetin seçim vaatlerinden biri olarak duyuruldu. Hastanenin temeli 12 Mart 2014'te atıldı. 20 Ekim 2016'da hastanenin proje finansman anlaşması imzalandı. Alanda yapılan kazı çalışmalarının ardından Mayıs 2017'de inşaat başladı. Kamu-özel iş birliğinde ₺1,638 milyar yatırımla inşa edilen hastanenin 27 Eylül 2023'te hizmete girmesi planlanmaktadır. Hastane tamamlandıktan sonra yirmi beş yıl süreyle Türkerler Holding ve Gama Holding tarafından işletilecektir.