İzmir Bayraklı elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Bayraklı'da elektrikler ne zaman gelecek? Bayraklı elektrik arıza!
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Bayraklılı vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek merak ediyorlar. Bayraklı'da elektrik arızası ne zaman düzelecek? İşte, Bayraklı'da elektrikler ne zaman gelecek? Bayraklı elektrik arıza! Bayraklı elektrik kesintisi hakkında detaylar...
Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir'in Bayraklı ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Bayraklılı vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek merak ediyorlar. Bayraklı'da elektrik arızası ne zaman düzelecek? İşte, Bayraklı'da elektrikler ne zaman gelecek? Bayraklı elektrik arıza! Bayraklı elektrik kesintisi hakkında detaylar haberimizde...
BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
- 24.11.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATHAN,ŞİRİNKAPI,AYDOĞDU,YAYLACIK,ADATEPE,ÇAĞDAŞ MAHALLELERİ,BUCA BELEDİYESİ, JANDARMA GENEL KOM.,İZSU
- 24.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE DAĞISTAN BÖLGESİ VE CİVARLARI
- 24.11.2022 09:00 17:00 AG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE SALİHLER MAHALLESİ GÜLKENT, PETEKKENT SİTELERİ,, ÖZDOĞU KENT VE 930, 931, 932 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 24.11.2022 09:00 17:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ KÖY MAHALLESİ KÖY İÇİ -KÜME EVLERİ
- 24.11.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE İNCİRLİ PINAR MAHALLESİ - 125 - 122-123-127-124-120-121-118-119-116- 135-133-134 SOKAK - VALİ KUTLU AKTAŞ CADDESİ VE CİVARLARI
- 24.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KASIMPAŞA MAHALLESİ ÇANAKKEL ASFALTI BİR KISMI, ŞEHİT PİYADE TEĞMEN KORAY CÖMERT CADDESİ BİR KISMI, 1000, 1020, 1022, 1016 SOKAKLARI VE CİVARLARI
- 24.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TURAN MAHALLESI TAMAMI VE TURAN MAHALLESINDEKI TOPRAK SU TRAFOLARI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLAR ETKILENECEKTIR.
- 24.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ALAÇATI MAHALLESI 15056, 15057, 15062, 16166 SOKAKLAR VE ÇEVRESI, CELAL BAYAR MAHALLESI 5200, 5224 SOKAKLAR VE ÇEVRESI, ILICA MAHALLESI ILICA TERMINAL, ILICA PAZARYERI VE ÇEVRESI İLE 5008, 5009, 5011, 5074, 5082, 5101/1, 5101/2 SOKAKLAR VE ÇEVRESI, ALTI YUNUS MAHALLESI 3435, 3451, 3465/1, 3469 SOKAKLAR VE ÇEVRESI, ÇAKABEY MAHALLESI 2236, 2237 SOKAKLAR VE ÇEVRESI
- 24.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-1 B KOLU KÖSEDERE MAH. KÖSEDERE KÖYÜ BIR KISMI
- 24.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAH. MERKEZ SOKAK TR1 (D KOLU)
- 24.11.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ HIIDRLIK MAHALLESI
- 24.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞIRINCE MAH. TAMAMI DEDEHORYA MEVKII SELÇUK-ŞIRINCE YOLU ÜZERI ÖZEL TRAFOLU ABONELER VE ELEMENT İÇI-BEYLIKIÇI MEVKILERI
- 24.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ SEYIT GEZICI, APTI EREL, İBRAHIM GEZICI CADDELERI, 3578, 3601, 3603, 3595, 3589, 3580, 3585, 3589 SOKAKLAR VE CIVARI
- 24.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞIRINKENT, M. FEVZI ÇAKMAK, KALABAK, ÇAMLIÇAY, YELKI, ZEYTINALANI MAHALLELERININ BIR BÖLÜMÜDÜR
- 24.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BADEMLER MAHALLESI, İZMIR-SEFERIHISAR YOLU, 15035/3 SK., YIKIKHAN MEVKI, İSIMSIZ30, 15035 SOKAKLARDIR.
- 24.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BADEMLER MAHALLESI, 15062, 15061 SK., 15060 SK., 15074, 15066 SK., 15064 SK., 15063 SK., 15002. SK., 15065 SK., 15068 SK., 15070 SOKAKLARDIR
- 24.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 KONUTLARI,8927 SOKAK VE CİVARI
- 24.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIKULE MAHALLESİ,290/3,290/2,254/16,222/18 SOKAKLAR VE CİVARI
- 24.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNKİLAP MAHALLESİ,AKDOĞAN CADDESİ,577,575 SOKAKLAR VE CİVARLARI
- 24.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ DUMLUPINAR,VALİ RAHMİ BEY,KOZAĞAÇ,ETİLER,HÜRRİYET MAHALLELERİ,76,84,83, 86,89,91,97,99, 102,115,121,124,81,110,117,119,102,109,110,111,113,114,116,121, 128,135,137,139,337,382,384,386, 392,394,448,448/1,494,502,504,504/1- 2,511,513, 515 SOKAKLAR,DEÜ EĞİTİM FAK.,İSTASYON, HAYRETTİN PAŞA, MENDERES,M.AKİF CADDELERİ,İZ-SU SU POMPA ÜNLÜ İNŞAAT,ŞİRİNYER METRO İSTASYONU
- 24.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARBAROS MAHALLESİ,337,350,350/1SOKAKLAR VE CİVARI
- 24.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BARBAROS MAH. DEREKÖY MAH. AKÇAKÖY MAH.
- 24.11.2022 10:00 15:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇANDARLI MAHALLESİ ASNUR, OLGU, TATİLKÖYÜ, AYYILDIZ SİTELERİ İLE SULAMA GRUBU
- 24.11.2022 10:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEPECIK MAHALLESI
- 24.11.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMEK MAHALLESİ,7290 SOKAKLAR VE CİVARI
- 24.11.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ORG.NAFİZ GÜRMAN MAHALLESİ,7129,7128 SOKAKLAR VE CİVARI
- 24.11.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ BALLIKUYU MAHALLESİ,1011-1012-1013-1050-1051-5260-5271-5274-5275-5277-5283-5284-5285-5286-5288 SOKAKLAR VE CİVARI
- 24.11.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TEPECIK MAHALLESI
- 24.11.2022 11:30 12:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YUSUFLU MAHHELLESI, YAKACIK MAHALLESI TAMAMI İLE BURUNCUK MAHALLESI TR-1 TRAFOSU TAMAMI VE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLAR ETKILENECEKTIR.
- 24.11.2022 12:00 15:00 OG ARIZA ONARIM BAKIM NEDENİYLE BAZTAŞ MAD.İNŞ.PETROL SAN.VE TİC.A.Ş, EGEDEMİR DEMİR GERİ KAZ.MAD.PET.NAK.TURZ.İNŞ.TAH, İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİKÜRETİMA.Ş, EGELİM LOJİSTİK NAKLİYAT PETROL TURİZM İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş, AKÇANSA ÇİMENTO SAN.VE TİC.A.Ş. VE CİVARLARI
- 24.11.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AHMETBEYLI MAH. YONCAKÖY-KUYUMCULAR-TEKSITE-İLSIM SAHIL EVLERI VE GÖLOVA İÇME SUYU POMPASI
- 24.11.2022 12:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EFES ALT KAPI DÜKKANLARI, EFES HAVA ALANI, ATATÜRK MAHALLESI KUŞADASI YOLU ÜZERI -YEDI UYUYANLAR MEVKII VE KAPALI SPOR SALONU CIVARLARI
- 24.11.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GENCER VE YAĞCIKAVAĞI MEVKILERININ TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
- 24.11.2022 13:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAVAKDERE MAHALLESI
- 24.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE MAHALLESİ, 75, KAZIM KARABEKİR CADDESİ,72, 73, 74, 75, 77, 71, 13, 14, 15/1,16 SOKAKLAR VE CİVARI
- 24.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERZENE MAHALLESİ, ANKARA CADDESİ VE CİVARI
- 24.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIMDİRİK MAHALLESİ,FATİH SULTAN MEHMET CADDESİ,195,196,197,198 SOKAKLAR VE CİVARI
- 24.11.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İZKENT,ŞİRİNKAPI MAHALLELERİ,EVKA-1 PAZARYERİ,YAVUZ SULTAN SELİM CADDESİ, İZ-SU T-17 P-8 POMPA,1058/7,1058/8,1058/9,1058/1,1058/2,1058/3,1058/4,1058/6, 1058/7,1059,1060/1,1058/8, 1058/9, 1058/10,1058/11,1058/12,1058/13,1058/15,1058/16,1058/17,1058/18,1058/19,1058/20, 1058/21,1058/22,1059,1060,1065 SOKAKLAR VE CİVARI
- 24.11.2022 13:00 18:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇAMLIKULE,KURUÇEŞME,YILDIZ,ADATEPE MAHALLESİ,OTAĞ YAPI KOOP. DOĞUŞ CADDESİ,203/4,203/5, 203/6,203/20,203/25,254/40-220,203/31-204/1,206/5,200/12,242,242/1,242/4,242/7,242/8,242/9, 242/13,242/14,242/17,242/18,242/19 SOKAKLAR VE CİVARI,İZSU
- 24.11.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CÜNEYTBEY MAH ALTINTEPE MAH. MITHATPAŞA MAH.GÖLCÜKLER
- 24.11.2022 13:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖLCÜKLER MAH. MITHATPAŞA MAH.
- 24.11.2022 14:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAVAKDERE MAHALLESI
- 24.11.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERGENLI, ILICA, DEREKÖY, KIZILOBA, SARIYURT, HISARLIK VE ALANKIYI MAHALLERI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLARDA
- 24.11.2022 15:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ORHANLI MAHALLESI
- 24.11.2022 16:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAVAKDERE MAHALLESI
- 25.11.2022 01:00 02:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN MAH. VE BÖLGESI TAMAMI
- 25.11.2022 01:00 02:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM KÖYLER FIDERI - GÖKPINAR SITESI , KAYNARPINAR , KÖSEDERE , EĞLENHOCA , BOYABAĞI , EŞENDERE , ANBARSEKI , SAIP KÖYLERI TAMAMI , TURKCELL , TÜRK TELEKOM VERICILERI, İZSU TRAFOLARI
- 25.11.2022 01:00 02:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MORDOĞAN İM'DEN KARABURUN FIDERI KARABURUN TAMAMI - HASSEKI , SARPINCIK , HAMZABÜKÜ , PARALAK, BADEMBÜKÜ, KÜÇÜKBAHÇE ,SALMAN, EĞRILIMAN MAH, BÜYÜK KENT SITESI, AKÇAKILISE , BOZKÖY AZMAK , YENILIMAN MEV. VE CIVARI , ADAR MEVKII, AKDAĞ MEVKII , TRT, HAVA , DENIZ RADAR, İZSU , VODOFONE , TURKCELL BAZ İSTASYONLARI
- 25.11.2022 02:00 02:15 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MURATHAN,ŞİRİNKAPI,AYDOĞDU,YAYLACIK,ADATEPE,ÇAĞDAŞ MAHALLELERİ,BUCA BELEDİYESİ, JANDARMA GENEL KOM.,İZSU
- 25.11.2022 09:00 13:00 AG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİ KÖY MAHALLESİ KÖY İÇİ -KÜME EVLERİ VE CİVARLARI
- 25.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SALİHLER ALTI, BAHÇELİ ALTI, KABAKUM ALTI SAHİL ŞERİDİ VE CİVARLARI
- 25.11.2022 09:00 17:00 OG ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ÇUKURALAN ALTIN MADENİ VE CİVARLARI
- 25.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ R. ŞEVKET İNCE MAHALLESİ,2165, 2167/1,2166/5-6,2140/2 SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EVKA-5 KONUTLARI - BLOK ÖNÜ TRF-5
- 25.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ŞEMİKLER MAHALLESİ,ERDOĞAN AKKAYA,6220,6223/3,6243,6241,6242,6223,6222 SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.11.2022 09:00 11:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ NERGİZ ,BOSTANLI MAHALLELERİ,GİRNE BULVARININ 1671 SOK.İLE 1775/3 SOK ARASI,1671,1735, 1771,1772,1783,1775/5,1828,1828/2,1828/3,1828/4,6024,1775, 1775/5,1835/1,2003,2004 SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIRIKLAR VE DOĞANCILAR MAHALLELERİ, KARABAĞLAR CADDESİ CİVARI
- 25.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ IRMAK MAHALLESİ,38/2,38/23,378/27,34,37,38 SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.11.2022 09:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ AKTEPE MAHALLESİ,AYDIN ASFALTI, 101 SOKAK İLE EGE PALAS ARASITCK İZMİR AYDIN OTOYOLU
- 25.11.2022 09:00 10:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EMİR SULTAN MAHALLESİ,GAZİLER CADDESİ,1140-1140/1-1180-1182-1182/1-1183/2-1189-1190-1191-1192-1193-2202-2203-2203/1-2206-2212-2214-2215-2215/1 SOKAKLAR VE CİVARI
- 25.11.2022 09:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ 16 EYLÜL MAHALLESI 3025 SOKAK VE ÇEVRESI
- 25.11.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TR-7 B KOLU - İSKELE MAH 102, 103, 105, 2203, 2205, SOKAKLARI, ASLANBURNU CADDESI VE CIVARI
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇINARKÖY MAH. KIROVASI KÜME EVLERI VE CIVARLARI
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARKACILAR MAHALLESI MERKEZ SOKAK TR-1 (A KOLU)
- 25.11.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÖRECE HÜRRIYET MAH CUMHURIYET MAH.
- 25.11.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR CUMHURIYET MH TEMEL PAŞA CD