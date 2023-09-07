İzmir Balçova elektrik ne zaman gelecek? Son dakika! 7 Eylül Balçova elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
7 Eylül günü Balçova'da meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar İzmir Balçova elektrik ne zaman gelecek? sorusunu araştırdı. Meydana gelen elektrik kesitinin ne zaman son bulacağı merak edilirken arama motorlarında Balçova elektrik ne zaman gelecek? 7 Eylül Balçova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları aratıldı.
Balçova elektrik ne zaman gelecek? sorusu 7 Eylül günü Balçova'da meydana gelen elektrik kesintisinin ardından aratıldı. Elektriklerin ne zaman geleceği merak konusu olmuşken arama motorlarında Beykoz elektrik ne zaman gelecek? 7 Eylül Balçova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularına yanıt arandı.
BALÇOVA ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?
Balçova'da meydana gelen elektrik kesintisi Gediz internet sitesinde şöyle yer aldı:
- Saat : 9:00 - 14:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları. ÇETİN EMEÇ ( ATA ATA CD. F. MUHİTTİN SK. FETHİ BEY SK. FETHİ OKYAR SK. )
- Saat : 9:00 - 14:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları. FEVZİ ÇAKMAK ( MURAT YEŞİL CAMİİ ) - KORUTÜRK ( ÇAĞDAŞ DAMLA SK. DİLAN SK. EKİN SK. GÜLCE SK. GÜLSA SK. İRİM SK. LALEZAR SK. MURAT SK. NAZLI SK. NUR SK. ÖZKAN SK. ÖZLEM SK. SARMAŞIK CD. SERVET SK. SEYMEN SİNEM SK. UYGAR SK. YEŞİL CAMİ SK. ZAMBAK SK. ) - ONUR ( BAĞ SK. İRİM)
Saat : 9:00 - 14:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları. FEVZİ ÇAKMAK ( ÇAĞDAŞ MEHMET EFE MEHMET EFE SK. SAKARYA ŞELALE SK. ) - KORUTÜRK ( AHLAT SK. ÇAĞDAŞ ÇALI SK. DEMİRCİ EFE SK. SARMAŞIK CD. )
Saat : 9:00 - 14:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları. KORUTÜRK ( LİDER VALİ HÜSEYİN ÖĞÜTÇEN BLV. )
Saat : 13:00 - 18:00 Durum : Planlandı Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları. EĞİTİM ( 65/16. SK. ABDÜLHAK HAMİT SK. ALİ RIZA SK. AŞIK SÜMMANİ SK. AŞIK ŞERMİ SK. BALÇOVA VİYADÜĞÜ )