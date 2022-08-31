Ülkemizde son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesi, öğle saatlerinde meydana gelen 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4.5 şiddetinde bir kez daha sallandı. Peki, İzmir, Aydın ve Muğla'da yeni deprem mi oldu? 31 Ağustos Çarşamba deprem nerelerde hissedildi? Ege Bölgesinde nerede deprem oldu? İşte detaylar...

İzmir, Aydın ve Muğla'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi merak ediliyor. Peki, deprem kaç şiddetinde oldu? depremin şiddeti kaç? bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! İzmir, Aydın ve Muğla'da deprem mi oldu? 31 Ağustos Çarşamba nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi, hangi ilçe? 31 Ağustos Çarşamba deprem nerelerde hissedildi? Ege Bölgesinde nerede deprem oldu?

AYDIN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Gün boyunca sallanan Ege'den peşe deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Aydın'ın Kuşadası ilçesi, öğle saatlerinde meydana gelen 4.7 ve 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4.5 şiddetinde bir depremle daha sarsıldı. Saat 17.02'de olan deprem,6.70 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İZMİR'DE DEPREM OLDU MU?

AFAD'dan yapılan açıklamada, Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 12.56 itibarıyla 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem İzmir, Aydın ve Muğla'da hissedildi.

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Bugün gerçekleşen Aydın depreminin İzmir ve Muğla gibi civar illerden hissedildiği belirtildi.

İLK DEPREM 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDEYDİ

AFAD verilerine göre saat 12:56'da Ege Denizi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremden yaklaşık 15 dakika sonra 5.1 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Saat 17:02'de ise bu kez 4.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Vatandaşlara kısa süreli panik ve korku yaşatan deprem Muğla, İzmir ve Aydın'da da hissedildi.

ŞU ANDA KADAR OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Diğer yandan son yaşanan depremle ilgili şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumun bildirilmediği öğrenildi. Vatandaşlar, ilk iki depremde olduğu gibi kendilerini tedbir amacıyla dışarı attı.