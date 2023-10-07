İzmir Alsancak Limanı'nda Dev Yolcu Gemileri Ağırlandı

İzmir Alsancak Limanı, Ege Denizi üzerinde tur yapan iki dev yolcu gemisini ağırladı. Costa Fortuna ve Seabourn Encore adlı gemiler, binlerce yolcuyla birlikte limana demirledi. Yolcular, Efes ve Bergama gibi turistik bölgelere gezilere katıldı veya şehir merkezinde vakit geçirdi. Gemilerin akşam saatlerinde limandan ayrılacağı bildirildi.

İzmir Alsancak Limanı, Ege Denizi üzerinde tur yapan iki dev yolcu gemisini ağırladı.

Costa Fortuna adlı 500 mürettebatlı 280 metre uzunluğundaki kurvaziyer, büyük bölümü İtalya'dan gelen yaklaşık 2 bin 500 yolcuyu İzmir Alsancak Limanı'na getirdi.

Seabourn Encore adlı 100 mürettebatlı ve 210 metre uzunluğundaki gemi de çoğunluğunu ABD'li ve İngiliz turistlerin oluşturduğu 600'e yakın yolcuyla limana demirledi.

Yolcuların önemli bölümü İzmir'in Efes ve Bergama ilçelerine düzenlenen gezilere katılırken bazı yolcular ise şehir merkezinde vakit geçirmeyi tercih etti.

Kentte turistik hareketlilik oluşturan dev yolcu gemilerinin akşam saatlerinde limandan ayrılacağı belirtildi.