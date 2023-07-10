10 Temmuz günü öğlen saatlerinde İzmir'de meydana gelen yangın vatandaşları endişelendirdi. Yangın haberlerinin ardından arama motorlarında İzmir Aliağa yangını söndürüldü mü? Son dakika! İzmir Aliağa yangını neden, nerede çıktı? soruları araştırıldı.

İzmir Aliağa yangını söndürüldü mü? Son dakika! İzmir Aliağa yangını neden, nerede çıktı? merak ediliyor. İzmir Aliağa'da 10 Temmuz Pazartesi günü meydana gelen yangın vatandaşları endişelendirdi. Arama motorlarında ise İzmir Aliağa yangını söndürüldü mü? Son dakika! İzmir Aliağa yangını neden, nerede çıktı? araması yapıldı.

İZMİR ALİAĞA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle güvenlik tedbirleri çerçevesinde vatandaşlar deniz yoluyla tahliye ediliyor. Yangına tüm ekipler müdahale ederken, 11 uçak, 15 helikopter ve çok sayıda arazöz görev yapıyor. Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle güvenlik tedbirleri çerçevesinde tahliyeler başlatıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar kara ve deniz yollarıyla tahliye ediliyor.

Yangına tüm ekiplerin müdahale ettiğini söyleyen Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, "Önceliğimiz yangının ikamet yerlerine sıçramaması. Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz. Bölgede bulunan sitelerde yaşayan vatandaşlarımız tahliye ediliyor" dedi.İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde devam eden orman yangınlarında 11 uçak ve 15 helikopter olmak üzere toplam 26 hava aracı ve çok sayıda arazözün görev yaptığı ifade edildi.