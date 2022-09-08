İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin 100'üncü kurtuluş yıldönümünü uzun yıllar unutulmayacak bir programla kutlamaya hazırlanıyor. Vatandaşlar İzmir Airshow'un ne zaman ve nerede yapılacağını merak etti. Peki, İzmir Airshow ne zaman, nerede yapılacak 2022? İzmir Airshow nerede, hangi il ve ilçede yapılacak? İzmir Airshow gösterisi hangi günler düzenlenecek? İşte detaylar...

İzmir'in kurtuluşunu ve Milli Mücadele'nin kesin zaferini müjdeleyen 9 Eylül 1922 tarihinin 100'üncü yıldönümü, bu yıl muhteşem törenlerle kutlanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in bu coşkusunu tüm Türkiye'ye taşıyacak. İzmir Airshow ne zaman, nerede yapılacak 2022? İzmir Airshow nerede, hangi il ve ilçede yapılacak? İzmir Airshow gösterisi hangi günler?

İZMİR AİRSHOW NE ZAMAN 2022?

İzmir Valiliği'nin hava gösterilerini koordine ettiği, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin paydaşlığında düzenlenen İzmir'in Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında planlanan "İzmir Airshow'' 9-10 Eylül tarihlerinde Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşecek.

İZMİR AİRSHOW NEREDE YAPILACAK?

İzmir Airshow 9 Eylül Cuma ve 10 Eylül Cumartesi günlerinde İzmir Kordon'da yer alan Gündoğdu Meydanı'nda büyük coşku yaratacak. İki gün boyunca14.00-20.30 saatleri arasında bakışlarınızı semalardan ayırmayın.

Kurtuluş Günü'nün 100. Yılında, İzmir'in kalbinde İzmir Airshow

İzmir semalarında yapılacak sürpriz gösterilerle birlikte izleyicileri muhteşem bir hava şovu bekliyor. İzmir bu yıl da kentin atmosferine ve Kurtuluş Günü'nün 100. yıl coşkusuna yakışır bir organizasyona ev sahipliği yapacak.

Gündoğdu Meydanı'nda daha önce eşi benzeri görülmemiş bir havacılık organizasyonu gerçekleşecek.

Ege'nin İncisi İzmir, Havacılık Organizasyonunda Dünya Markası olacak

İzmir Havacılık Kulübü ve Pilot Event tarafından organize edilen İzmir Airshow ile ''havacılık organizasyonu'' dendiğinde İzmir'in dünyada akla gelen marka şehir olması hedefleniyor. Öte yandan uzay, havacılık ve teknoloji alanlarında toplumun tamamında farkındalık yaratmak, çocukları ve gençleri havacılık ve uzay konularında araştırma yapmaya ve çalışmaya özendirmek amaçlanıyor.

Görkemli bir açılışla başlayacak olan İzmir Airshow, program boyunca ziyaretçilere ve izleyicilere soluksuz bir gösteri deneyimi sunacak. Solotürk, Hürkuş, T-6 Texan, Mustang P-51, Semin Öztürk Şener, Jandarma Çelik Kanatlar, Polis Havacılık Üzüm Salkımı, Sahil Güvenlik, Gyrocopterler, İzmir Havacılık Kulübü, Ege Havacılık Kulübü, Hezarfen Havacılık Ekibi, Paramotor, Mosquito, Sıcak Hava Balonları, Ayjet Zlin Akrobasi Ekibi gösterilerinin yanı sıra Hava Kuvvetleri F16'lar, F-4E'ler ve T-38'ler Muharip Uçak Geçişi ve birçok sürpriz sivil ve askeri aracın yer alacağı unutulmaz bir hava şovu ziyaretçileri bekliyor olacak.

İZMİR GÜNDOĞDU MEYDANI NEREDE?

Gündoğdu Meydanı, İzmir'in Konak ilçesinin Alsancak semtinde yer alan bir meydandır. Şehirdeki birçok organizasyon, konser, miting ve kutlama burada gerçekleşir.

2000 yılında 1. Kordon'un İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından denize doğru doldurulmasıyla kazandırılmıştır. 1. Kordon'un Atatürk Caddesi üzerinde yer almaktadır. Ali Çetinkaya Bulvarı da Gündoğdu Meydanı'na çıkar.

Meydanda bulunan Cumhuriyet Ağacı anıtı, 2003'te heykeltıraş Ferit Özşen tarafından yapıldı. Cumhuriyet Mitingleri'nin sonuncusu, 13 Mayıs 2007'de Gündoğdu Meydanı'nda düzenlendi.

İzmir Gündoğdu Meydanı haritadaki yeri: