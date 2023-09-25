25 Eylül günü İzmir adliyesinde meydana gelen olayların ardından İzmir adliyesinde silahlı çatışma mı oldu? SON DAKİKA! İzmir Bayraklı'da ne oldu? İzmir haberleri araştırıldı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

İzmir Bayraklı'da bugün öğlen saatlerinde meydana gelen olay gündeme geldi. Vatandaşları endişelendiren silahlı çatışmanın ardından ise İzmir adliyesinde silahlı çatışma mı oldu? SON DAKİKA! İzmir Bayraklı'da ne oldu? İzmir haberleri araması yapıldı.

İZMİR ADLİYESİNDE SİLAHLI ÇATIŞMA MI OLDU?

İzmir Bayraklı adliyesinin karşısında yer alan kafede çıkan kavganın ardından silahlı çatışma başladığı söyleniyor. Çatışma esnasında ölen ve yaralanan vatandaşlar olduğu biliniyor. Ayrıntılar geliyor...