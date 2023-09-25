Bugün öğlen saatlerinde İzmir adliyesinde meydana gelen olayların ardından İzmir adliyesinde çıkan çatışmada ölü, yaralı var mı? Son dakika! İzmir adliyesi silahlı çatışma neden çıktı, olay nedir? soruları araştırıldı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

İzmir Bayraklı'da bugün öğlen saatlerinde meydana gelen olay gündeme geldi. Vatandaşları endişelendiren silahlı çatışmanın ardından ise İzmir adliyesinde çıkan çatışmada ölü, yaralı var mı? Son dakika! İzmir adliyesi silahlı çatışma neden çıktı, olay nedir? İzmir haberleri araması yapıldı.

İZMİR ADLİYESİNDE ÇIKAN SİLAHLI ÇATIŞMADA ÖLÜ, YARALI VAR MI?

İzmir Bayraklı adliyesinin karşısında yer alan kafede çıkan kavganın ardından silahlı çatışma başladığı söyleniyor. Çatışma esnasında ölen ve yaralanan vatandaşlar olduğu biliniyor. Ayrıntılar geliyor...