İzmir Adliyesi önündeki restoranda, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. İzmir Adliyesi'nde son durum nedir ve İzmir Adliyesi'nde neden olay çıktı soruları gündeme geliyor. İzmir Adliyesi'nde çıkan olayda kaç kişi öldü, kaç yaralı var merak ediliyor. Peki, İzmir Adliyesi'nde son durum nedir? İzmir Adliyesi'nde neden olay çıktı?

İzmir Adliyesi'nde son durum nedir ve İzmir Adliyesi'nde neden olay çıktığı araştırılıyor. İzmir Adliyesi C kapısı karşısındaki restoranda iki grup, restoran içerisinde silahlarla çatıştı. İzmir Adliyesi'nde son durum nedir? İzmir Adliyesi'nde neden olay çıktı? sorularına yanıt aranıyor. İzmir'de Bayraklı Adliyesi karşısında bulunan bir restorandaki gruba, dışarıdaki başka bir grup tarafından ateş açıldı. İzmir Adliyesi'nde son durum nedir? İzmir Adliyesi'nde neden olay çıktı? Detaylar haberimizdedir…

İZMİR ADLİYESİ'NDE SON DURUM NEDİR?

İzmir Adliyesi önündeki restoranda, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Caddede büyük panik yaşanırken saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İZMİR ADLİYESİ'NDE NEDEN OLAY ÇIKTI?

İzmir'de Bayraklı Adliyesi karşısında bulunan bir restorandaki gruba, dışarıdaki başka bir grup tarafından ateş açıldı. İki grup arasında çatışma çıktı. Daha önce işlenen bir cinayet nedeniyle davaları görülecek olan husumetli 2 grup arasında çıktığı belirtilen çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralanan 3 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, görgü tanığı Gökhan Yıldırım, "Adliyeden çıkmıştım. İki grup çatıştı. Çok korktuk. Canımı kurtarmak için park halindeki bir otomobilin altına grip, saklandım. Terör saldırısı zannettim. Yazık yaralananlar oldu" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.