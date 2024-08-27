İzmir 30 Ağustos etkinlikleri 2024! İzmir'de 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? İzmir etkinlik takvimi
2024 yılında İzmir'de 30 Ağustos etkinlikleri hakkında bilgiler paylaşıldı. İzmir'de hangi sanatçıların konser vereceği ve nerede etkinliklerin düzenleneceği merak konusu oldu. İzmir etkinlik takvimi detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, çeşitli sanatçılar ve aktivitelerle coşkuyla kutlanacak. 30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı için İzmir'de düzenlenecek konserler ve etkinlikler takvimi belli oldu. İzmir'de hangi sanatçıların nerede sahne alacağı ve hangi etkinliklerin düzenleneceği merak konusu oluyor. İzmir'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı ve tüm detaylar haberimizde…
İZMİR 30 AĞUSTOS KONSERLERİ VE EKİNLİKLERİ 2024
İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu, Kent genelinde gerçekleştirilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları kapsamında 30 Ağustos'ta Konak Meydanı Kemeraltı girişinde saat 18.00'de geleneksel marşlardan oluşan repertuvarlarıyla İzmir halkıyla buluşuyor.
İZMİR'DE 30 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ NELER?
30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında 29 Ağustos Perşembe günü;
Kortej Yürüyüşü
Bornova Bayraklı Sınırı (Özkanlar Migros Karşısı)
Saat: 20:00
İlyas Yalçıntaş Konseri
Bornova Cumhuriyet Meydanı
Saat: 21:00