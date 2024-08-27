İzmir 30 Ağustos etkinlikleri 2024! İzmir'de 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? İzmir etkinlik takvimi

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, çeşitli sanatçılar ve aktivitelerle coşkuyla kutlanacak. 30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı için İzmir'de düzenlenecek konserler ve etkinlikler takvimi belli oldu. İzmir'de hangi sanatçıların nerede sahne alacağı ve hangi etkinliklerin düzenleneceği merak konusu oluyor. İzmir'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı ve tüm detaylar haberimizde…

İZMİR 30 AĞUSTOS KONSERLERİ VE EKİNLİKLERİ 2024

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu, Kent genelinde gerçekleştirilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları kapsamında 30 Ağustos'ta Konak Meydanı Kemeraltı girişinde saat 18.00'de geleneksel marşlardan oluşan repertuvarlarıyla İzmir halkıyla buluşuyor.

İZMİR'DE 30 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ NELER?

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında 29 Ağustos Perşembe günü;

Kortej Yürüyüşü

Bornova Bayraklı Sınırı (Özkanlar Migros Karşısı)

Saat: 20:00

İlyas Yalçıntaş Konseri

Bornova Cumhuriyet Meydanı

Saat: 21:00