Üye Girişi
Haberler

İzmir 30 Ağustos etkinlikleri 2024! İzmir'de 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? İzmir etkinlik takvimi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 yılında İzmir'de 30 Ağustos etkinlikleri hakkında bilgiler paylaşıldı. İzmir'de hangi sanatçıların konser vereceği ve nerede etkinliklerin düzenleneceği merak konusu oldu. İzmir etkinlik takvimi detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İzmir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı, çeşitli sanatçılar ve aktivitelerle coşkuyla kutlanacak. 30 Ağustos 2024 Zafer Bayramı için İzmir'de düzenlenecek konserler ve etkinlikler takvimi belli oldu. İzmir'de hangi sanatçıların nerede sahne alacağı ve hangi etkinliklerin düzenleneceği merak konusu oluyor. İzmir'deki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı ve tüm detaylar haberimizde…

İZMİR 30 AĞUSTOS KONSERLERİ VE EKİNLİKLERİ 2024

İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu, Kent genelinde gerçekleştirilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programları kapsamında 30 Ağustos'ta Konak Meydanı Kemeraltı girişinde saat 18.00'de geleneksel marşlardan oluşan repertuvarlarıyla İzmir halkıyla buluşuyor.

İzmir 30 Ağustos etkinlikleri 2024! İzmir'de 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? İzmir etkinlik takvimi

İZMİR'DE 30 AĞUSTOS ETKİNLİKLERİ NELER?

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında 29 Ağustos Perşembe günü;

Kortej Yürüyüşü

Bornova Bayraklı Sınırı (Özkanlar Migros Karşısı)

Saat: 20:00

İlyas Yalçıntaş Konseri

Bornova Cumhuriyet Meydanı

Saat: 21:00

Kaynak: Haberler.com / Gündem

İzmir İzmir Müzik Gündem Yaşam Kültür Sanat Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kadın kuaförleri Pazar günler açık mı, kapalı mı? Güzellik merkezleri ve kadın kuaförleri hangi gün açık? Kavanoz kokusu nasıl giderilir? Cam kavanoz kokusu nasıl gider? Cama sinen koku nasıl giderilir? Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede? Mescid-i Aksa'nın önemi nedir, hangi şehirde? Ne zaman emekli olurum? SSK- BAĞKUR emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 28 Ağustos Çarşamba Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... 2024 Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2024-2025 güz dönemi akademik takvimi açıklandı mı? İzmir 30 Ağustos etkinlikleri 2024! İzmir'de 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? İzmir etkinlik takvimi İSTANBUL SON DAKİKA HAVA DURUMU! İstanbul hava durumu nasıl olacak, sağanak yağacak mı? Öğrencilere ulaşım desteği başvuru (e-devlet) ekranı! Öğrencilere ulaşım desteği var mı, ne kadar? MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 2024 MEB ücretli öğretmenlik sonuçlarına nasıl bakılır? (E-Devlet sorgula) Ev hanımları nasıl emekli olur? Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir 2024? Çocuğu okula giden ailelere destek ödemesi ne zaman yatacak? Başvuru nasıl yapılır, şartları neler? MasterChef Beril kimdir? MasterChef Beril aslen nereli? UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye'nin puanı kaç? Brawl Stars'a neden girilmiyor? 27 Ağustos Brawl Stars çöktü mü? İstanbul su kesintisi sorgulama! 27 Ağustos Kadıköy su kesintisi ne zaman gelecek? Valorant çöktü mü? Valorant'a neden girilmiyor? 27 Ağustos son dakika gelişmesi... Özata Denizcilik kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Özata Denizcilik halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? İnisiyatif nasıl yazılır? İnisiyatif ne demek? İnisiyatif nasıl yazılır TDK? Zarf atmak ne demek? TDK zarf atmak ne anlama geliyor? Zarf atmak deyim mi atasözü mü?
title