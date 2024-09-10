İzmir 10 Eylül su kesintisi sorgulama! Bornova, Karşıyaka ve Ödemiş sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi olan yerler neresi?
İZSU su kesintisi sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İzmir'deki su kesintisi durumları ve 10 Eylül tarihinde su kesintisi yaşanacak yerler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) resmi web sitesi ve mobil uygulaması, güncel su kesintisi bilgilerini öğrenmek için kullanılabilir. Peki, Bornova, Karşıyaka ve Ödemiş sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi olan yerler neresi?
İzmir su kesintisi olan ilçeler gündeme geliyor. İzmir'de bugün (10 Eylül) su kesintisi yaşanacak ilçeleri öğrenmek isteyen vatandaşlar, İZSU'nun resmi kanalları aracılığıyla bilgi alabilirler. Su kesintileri, planlı bakım çalışmalarının yanı sıra acil arızalardan da kaynaklanabilmektedir. İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Detaylar haberimizdedir...
İZMİR SU KESİNTİSİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
İzmir'deki su kesintilerini öğrenmek için İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. İZSU'nun internet sitesinde, "Kesintiler" veya "Arıza ve Bakım" sekmesi altında güncel su kesintisi bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca, İZSU mobil uygulaması üzerinden de su kesintileri hakkında bilgi alabilirsiniz.
10 EYLÜL İZMİR SU KESİNTİSİ OLAN YERLER NERESİ?
İzmir su kesintisi olan bölgeler ve bu kesintilere dair güncel bilgileri öğrenmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi veya İZSU'nun internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
İZMİR SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI
İzmir'de hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacağını öğrenmek için şu yöntemleri kullanabilirsiniz:
- İZSU'nun web sitesinde, "Arıza ve Kesintiler" veya "Bakım" sekmeleri altında güncel su kesintisi bilgilerine ulaşabilirsiniz.
- Su kesintisi bilgilerini anında öğrenmek için İZSU'nun mobil uygulamasını indirip kullanabilirsiniz.
- Su kesintisi yaşandığında daha fazla bilgi almak için İZSU'nun çağrı merkeziyle iletişime geçebilirsiniz.