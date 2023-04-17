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İzmir 1. bölge ilçeleri! İzmir 1. bölge neresi? İzmir 1. seçim bölgesi ilçeleri hangileri?

İzmir 1. bölge ilçeleri! İzmir 1. bölge neresi? İzmir 1. seçim bölgesi ilçeleri hangileri?

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Seçimlere kısa bir süre İzmir'de 1. bölge milletvekili adaylarının açıklamasının ardından vatandaşlar İzmir 1. bölge nereler, hangi ilçeler 1. bölgede merak etmekteler. Peki, İzmir 1. bölge hangi ilçeleri kapsıyor? İzmir 1. bölge neresi? İşte, İzmir 1. seçim bölgesi ilçeleri!

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İzmir 1. bölge hangi ilçeleri kapsıyor? Seçimlere kısa bir süre İzmir'de 1. bölge milletvekili adaylarının açıklamasının ardından vatandaşlar İzmir 1. bölge nereler, hangi ilçeler 1. bölgede merak etmekteler. Peki, İzmir 1. bölge hangi ilçeleri kapsıyor? İzmir 1. bölge neresi? İşte, İzmir 1. seçim bölgesi ilçeleri haberimizde...

İZMİR 1. BÖLGE İLÇELERİ

  • Balçova
  • Buca
  • Çeşme
  • Gaziemir
  • Güzelbahçe
  • Karabağlar
  • Karaburun
  • Konak
  • Menderes
  • Narlıdere
  • Seferhisar
  • Selçuk
  • Torbalı
  • Urla

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