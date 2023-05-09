İzmir 1. 2. ve bölge neresi? İzmir ilçe ilçe seçim bölgeleri!

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise İzmir 1. 2. ve bölge neresi soruları yer alıyor. Peki, İzmir 1. 2. ve bölge neresi? İşte, İzmir ilçe ilçe seçim bölgeleri!