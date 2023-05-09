İzmir 1. 2. ve bölge neresi? İzmir ilçe ilçe seçim bölgeleri!
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14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise İzmir 1. 2. ve bölge neresi soruları yer alıyor. Peki, İzmir 1. 2. ve bölge neresi? İşte, İzmir ilçe ilçe seçim bölgeleri!
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken, Millet İttifakı cephesinde milletvekili aday listeleri üzerindeki çalışmalarda önemli bir gelişme yaşanmasının ardından vatandaşlar arama motorlarında İzmir 1. 2. ve bölge neresi? İzmir ilçe ilçe seçim bölgeleri, sorularına yanıt aradı.
İZMİR 1. 2. BÖLGE NERESİ?
İzmir 1. Bölge
Balçova,
Buca,
Çeşme,
Gaziemir,
Güzelbahçe,
Karabağlar,
Karaburun,
Konak,
Menderes,
Narlıdere,
Seferhisar,
Selçuk,
Torbalı
Urla
İzmir 2. Bölge
Aliağa,
Bayındır,
Bayraklı,
Beragama,
Beydağ,
Bornova,
Çiğli,
Dikili,
Foça,
Karşıyaka,
Kemalpaşa,
Kınık,
Kiraz,
Menemen,
Ödemiş
Tire