Üye Girişi
Haberler

İzlanda-Türkiye maçı oynanmayacak mı?

İzlanda-Türkiye maçı oynanmayacak mı?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzlanda ile Türkiye arasında oynanması planlanan futbol maçının akıbeti hala belirsiz. Resmi bir açıklama yapılmadı ancak maçın oynanıp oynanmayacağı konusunda belirsizlik devam ediyor.

UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam gerçekleştirilecek olan İzlanda- Türkiye maçı, İzlanda'nın Laugardalsvöllur Stadyumu'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelenme riski taşıyor. Maç öncesinde yaşanan don olayı ve soğuk hava, UEFA müfettişlerinin durumu değerlendirmek üzere İzlanda ve Türkiye Futbol Federasyonları temsilcileriyle bir araya geleceği bir toplantıya neden oldu. Peki, İzlanda-Türkiye maçı oynanmayacak mı?

İZLANDA- TÜRKİYE MAÇI OYNANMAYACAK MI?

A Milli Futbol Takımı, 4. Grup'un 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Ancak, hava şartlarının maçın oynanıp oynanmayacağı üzerinde büyük bir etkisi bulunuyor. Soğuk havada oynanmasının beklenmesi, oyuncuların performansını ve sağlığını da tehdit edebilir.

Maçla ilgili nihai karar, UEFA müfettişlerinin yapacağı değerlendirmeden sonra verilecek. Bu önemli karşılaşmanın ne zaman oynanacağına dair net bilgi almak için futbolseverlerin gözleri UEFA'nın açıklamalarına çevrilmiş durumda. İzlanda-Türkiye maçı, hem A Milli Takımımız hem de grup için kritik bir mücadele olma özelliğini taşıyor ve futbolseverler, gelişmeleri yakından takip ediyor.

İzlanda-Türkiye maçı oynanmayacak mı?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

A Milli Futbol Takımı Soğuk Haber Türkiye İzlanda Gündem Futbol Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kaymakamlara ders gibi sözler

Gözlerinin içine baka baka söyledi: Bunu yapana tolerans göstermeyiz

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

 Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu

Meyve suyu, çikolata, şeker! 17 üründe cinsel güç artırıcı yasaklı ilaç bulundu
Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak

Kredi kartlarından 750 TL'nin kesileceği tarih belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: BORSA DÜŞTÜ MÜ? Borsa neden düşüyor? (Borsa İstanbul BIST 100) Güç Yüzükleri 3. Sezon ne zaman? Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri yeni sezon tarihi! TV8 YAYIN AKIŞI 14 Ekim | Bu akşam TV8'de Türkiye-İzlanda maçı saat kaçta? Bu akşam hangi maçlar var? Murat Güler kimdir? Murat Güler öldü mü? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (14 Ekim) Dolar ne kadar oldu? Rojin Kabaiş bulundu mu? 14 Ekim Rojin ile ilgili son gelişmeler... Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 14 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Emekli maaşı nasıl hesaplanır? 4A, 4B, 4C ne kadar maaş alırım? KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS tercih ekranı açıldı mı? Kızıl Goncalar bu akşam var mı? 14 Ekim Kızıl Goncalar 22. bölümü yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Karadut dizisi bu akşam var mı? 7 Ekim Karadut 4. bölümü yayınlanacak mı? ATV yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.