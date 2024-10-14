UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam gerçekleştirilecek olan İzlanda- Türkiye maçı, İzlanda'nın Laugardalsvöllur Stadyumu'ndaki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarına ertelenme riski taşıyor. Maç öncesinde yaşanan don olayı ve soğuk hava, UEFA müfettişlerinin durumu değerlendirmek üzere İzlanda ve Türkiye Futbol Federasyonları temsilcileriyle bir araya geleceği bir toplantıya neden oldu. Peki, İzlanda-Türkiye maçı oynanmayacak mı?

İZLANDA- TÜRKİYE MAÇI OYNANMAYACAK MI?

A Milli Futbol Takımı, 4. Grup'un 4. maçında deplasmanda İzlanda ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Ancak, hava şartlarının maçın oynanıp oynanmayacağı üzerinde büyük bir etkisi bulunuyor. Soğuk havada oynanmasının beklenmesi, oyuncuların performansını ve sağlığını da tehdit edebilir.

Maçla ilgili nihai karar, UEFA müfettişlerinin yapacağı değerlendirmeden sonra verilecek. Bu önemli karşılaşmanın ne zaman oynanacağına dair net bilgi almak için futbolseverlerin gözleri UEFA'nın açıklamalarına çevrilmiş durumda. İzlanda-Türkiye maçı, hem A Milli Takımımız hem de grup için kritik bir mücadele olma özelliğini taşıyor ve futbolseverler, gelişmeleri yakından takip ediyor.