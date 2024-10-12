İzlanda - Türkiye maçı ne zaman?
A Millî Takımımız, UEFA Uluslar Ligi elemeleri kapsamında 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda ile İzlanda'nın başkenti Reykjavik Laugardalsvöllur Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Peki, İzlanda - Türkiye maçı ne zaman?
UEFA Uluslar Ligi elemeleri kapsamında A Millî Takımımız, 4 Ekim Pazartesi günü İzlanda ile İzlanda'nın başkenti Reykjavik Laugardalsvöllur Stadyumu'nda karşı karşıya gelecektir. Pekii, İzlanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta?
İZLANDA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?
A Millî Takımımız, UEFA Uluslar Ligi elemeleri kapsamında 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda ile İzlanda'nın başkenti Reykjavik Laugardalsvöllur Stadyumu'nda karşı karşıya gelecektir. Maçın başlama saati yerel saat ile 21.45'tir.
TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM MAÇLARI NE ZAMAN?
TÜRKİYE - KARADAĞ 11.10.2024 21:45
İZLANDA - TÜRKİYE14.10.2024 21:45
TÜRKİYE - GALLER 16.11.2024 20:00
KARADAĞ - TÜRKİYE 19.11.2024 22:45