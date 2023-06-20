İzlanda-Portekiz maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! İzlanda-Portekiz maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
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EURO 2024 elemelerinde haftanın önemli mücadelelerinden İzlanda-Portekiz maçı oynanıyor. İzlanda-Portekiz maçı kaç kaç merak ediliyor. İzlanda-Portekiz canlı maç anlatımı ve İzlanda-Portekiz maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, İzlanda-Portekiz maçı kaç kaç? İzlanda maçı kaç kaç, bitti mi? İşte İzlanda-Portekiz maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...
İzlanda- Portekiz maçı kaç kaç? EURO 2024 elemelerinde haftanın önemli mücadelelerinden İzlanda- Portekiz maçı oynanıyor. İzlanda- Portekiz maçı kaç kaç merak ediliyor. İzlanda- Portekiz canlı maç anlatımı ve İzlanda- Portekiz maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, İzlanda- Portekiz maçı kaç kaç? Portekiz maçı kaç kaç, bitti mi? İşte İzlanda-Portekiz maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...
İzlanda - Portekiz maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.
İzlanda-Portekiz maçını S Sport'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.
İzlanda-Portekiz maçı saat 21.45'te başlayacak.
İzlanda-Portekiz maçı bu akşam saat 21.45'te oynanacak.
İzlanda-Portekiz maçı S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.
İzlanda-Portekiz maçı Reykjavík'da, Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak.