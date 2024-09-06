İzlanda Karadağ maçı hangi kanalda? İzlanda Karadağ maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

İzlanda Karadağ maçı hangi kanalda? İzlanda Karadağ UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi İzlanda Karadağ maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, İzlanda Karadağ maçını hangi kanal veriyor? İşte İzlanda Karadağ maçı yayın bilgisi haberimizde...

İZLANDA KARADAĞ MAÇI HANGİ KANALDA?

İzlanda Karadağ maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. İzlanda Karadağ maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki Belçika İsrail maçını şifresiz izleyebilecekler.

İZLANDA KARADAĞ MAÇI SAAT KAÇTA?

İzlanda Karadağ maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

İZLANDA KARADAĞ İLK 11 BELLİ OLDU MU?

İzlanda Karadağ maçı 11'leri henüz belli olmadı.

İZLANDA KARADAĞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İzlanda Karadağ maçı, Reykjavík'da, Laugardalsvöllur Stadyumu'nda oynanacak.