İZKOD ve BUCAMAR işbirliğiyle Klasik Otomobil Festivali düzenleniyor

İzmir Klasik Otomobilciler Derneği (İZKOD), Buca Belediyesi iştiraki BUCAMAR'ın desteği ile Klasik Otomobil Festivali düzenliyor.

İzmir Klasik Otomobilciler Derneği, Türkiye'nin dört bir yanından gelen klasik otomobil tutkunlarını Buca'da buluşturuyor. 3-4 Haziran'da Buca Gölet'te gerçekleştirilecek Klasik Otomobil Festivalinde, İzmir'deki klasik otomobillerin yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinden de katılım gerçekleşecek. Yaklaşık 130 klasik otomobilin katılacağı festival halka açık ve ücretsiz olacak.

Yaklaşık 10 yıl önce yine Buca'da bu festivalin yapıldığını belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "İZKOD'un yeni yönetim kurulunun göreve gelmesiyle 10 yıl önce Buca Gölet'te yapılan o güzel etkinliğin tekrar yapılması için bize başvurdular. Tabii bu çok özel ve prestijli bir iş. Klasik otomobil dünyası ayrı bir tutku bence. Bugün baktığınızda 1950-1960 model araçlar bu değerli insanların emekleriyle pırıl pırıl yollarda görüyoruz. Eminim ki çok güzel, keyifli bir etkinlik olacak. Ben tüm İzmirlileri Buca'da gerçekleştireceğimiz Klasik Otomobil Festivaline davet ediyorum" dedi. - İZMİR