İzi Hekimoğlu kimdir? İzi Hekimoğlu hayatı ve biyografisi! İzi Hekimoğlu kaç yaşında, nereli?
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Burning Man festivalinde Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal ile görüntülenen İzi Hekimoğlu'nun hayatı merak konusu oldu. İzi Hekimoğlu kimdir? İzi Hekimoğlu hayatı ve biyografisi! İzi Hekimoğlu kaç yaşında, nereli?
İzi Hekimoğlu bir süredir görüştüğü iddia edilen Türkan Şoray'ın yapımcı kızı Yağmur Ünal, 'Burning Man' festivalinde görüntülendi. İkilinin fotoğraflarının sosyal medyada yayınlanmasının ardından İzi Hekimoğlu'nun hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, İzi Hekimoğlu kimdir? İzi Hekimoğlu hayatı ve biyografisi! İzi Hekimoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...
İZİ HEKİMOĞLU KİMDİR?
İzi Hekimoğlu, 60 yaşının üzerinde olduğu bilinen Türk iş insanıdır. İzi Hekimoğlu aynı zamanda "The Latest Thing" markasıyla tanınan cemiyetin ünlü ismi Yasemin Gençoğlu'nun babasıdır.