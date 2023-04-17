İzdemir Enerji halka arz ne zaman? İzdemir Enerji halka arz kaç lot verir? İzdemir Enerji halka arz fiyatı ne? İzdemir Enerji hangi bankalarda?

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İZDEMİR ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

İzdemir Enerji halka arz tarihi henüz belirlenmedi.

İZDEMİR ENERJİ HANGİ BANKALARDA VAR?

İzdemir Enerji, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.

İZDEMİR ENERJİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

İzdemir Enerji, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.

İZDEMİR ENERJİ HİSSE FİYATI NE?

İzdemir Enerji hisse fiyatı henüz belirlenmedi.

İZDEMİR ENERJİ HALKA HİSSE KODU NE?

İzdemir Enerji hisse kodu henüz açıklanmadı.

İZDEMİR ENERJİ KAÇ LOT VERİYOR?

İzdemir Enerji şirketi pay olarak 115,100,000 Lot veriyor. Ek pay olarak ise 23,020,000 lot veriyor.

İZDEMİR ENERJİ ORANSAL MI, EŞİT DAĞITIM MI?

Şirket halka arzda Eşit Dağıtım dağıtım yapacak.