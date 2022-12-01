İZBAN sefer saatleri neler? Durak İsimleri, Sefer Saatleri neler?

Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri İzmir'in trafik yükünü sırtlayan banliyö hattı İZBAN durakları toplamda 41 istasyonu bulunur. Aliağa ve Selçuk arasında hizmet veren banliyö hattının toplam uzunluğu 136 kilometredir. Peki, İZBAN haftanın kaç günü çalışıyor? İlk ve son seferleri neler? ,İZBAN kaç dakikada kalkıyor? İZBAN'ın durakları neler? İşte tüm merak edilenler...

Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri İzmir'in trafik yükünü sırtlayan banliyö hattı İZBAN durakları toplamda 41 istasyonu bulunuyor. İZBAN sefer saatleri ve güzergahı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, İZBAN haftanın kaç günü çalışıyor? İlk ve son seferleri neler ,İZBAN kaç dakikada kalkıyor? İZBAN'ın durakları neler? Detaylar haberimizde...

İZBAN SEFER SAATLERİ NELER?

İzban seferlerinin saatleri hafta sonu, hafta içi, resmi ve dini bayram tatilleri olmak üzere farklılık gösteriyor. Ancak seferler genel olarak sabahları 05:20'de başlıyor. Aynı şekilde geceleri de 01:23'de son buluyor. Kişiler İzban duraklarını bu saatler arasında kullanabilirler. Hafta içi ve hafta sonu dahil olmak üzere 7 gün boyunca hizmet veriyor.

İZBAN GÜZERGAH HATTI VE AKTARMA İSTASYONLARI NELER?

Halkapınar ve Hilal istasyonlarından İzmir metrosuna; Alsancak, Biçerova, Cumaovası, Çiğli, Egekent, Esbaş, Halkapınar, Hatundere, Kemer, Mavişehir, Menemen, Salhane, Sarnıç, Semt Garajı, Şirinyer, Turan ve Ulukent istasyonlarından otobüslere aktarma yapılabilmektedir. Adnan Menderes Havalimanı'na hattın güneyindeki aynı adlı istasyondan ulaşılabilmektedir. Alaybey, Alsancak, Halkapınar ve Mavişehir istasyonlarından ise tramvay hatlarına aktarma yapılabilmektedir

İZBAN KAÇ DAKKİADA KALKIYOR?

İzban şehir içi ulaşım sisteminden yararlanmak isteyen kişiler bu sistemden yaklaşık olarak 20 dakikada bir yararlanma imkanı bulunuyor. Ancak kalkış saatleri duraktan durağa farklılık gösterebiliyor. Her durakta aynı anda hizmete başlansa da duraklar arası mesafe bu süreyi etkileyebilmektedir.

İZBAN DURAKLARI NELER?

İZBAN Durakları ve İsimleri şu şekilde: