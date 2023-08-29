İZBAN 30 Ağustos'ta ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İZBAN ücretsiz mi, ücretli mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Marmaray, Başkentray, İZBAN ve İstanbul Havalimanı metrosunun 30 Ağustos'ta ücretsiz olup olmayacağı netleşti. Peki, İZBAN 30 Ağustos ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı İZBAN ücretsiz mi, ücretli mi, paralı mı?

İzban 30 Ağustos ücretsiz mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Marmaray, Başkentray, İZBAN ve İstanbul Havalimanı metrosunun 30 Ağustos'ta ücretsiz olup olmayacağı netleşti. Peki, İZBAN 30 Ağustos ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı İZBAN ücretsiz mi, ücretli mi, paralı mı? Detaylar...

İZBAN 30 AĞUSTOS'TA ÜCRETSİZ Mİ?

İZBAN 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ücretsiz olacak. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Marmaray, Başkentray, İZBAN ve İstanbul Havalimanı metrosu 30 Ağustos'ta ücretsiz hizmet verecek.

MARMARAY, BAŞKENTRAY, İZBAN VE İSTANBUL HAVALİMANI METROSU 30 AĞUSTOS'TA ÜCRETSİZ

Resmi Gazete'nin son sayısında 30 Ağustos'la ilgili alınan kararlar da yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de Marmaray, Başkentray, İZBAN ve İstanbul Havalimanı metrosunun 30 Ağustos'ta ücretsiz hizmet vereceği belirtildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kararda şu ifadelere yer verildi: "30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1'nci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır."