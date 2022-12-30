İyon Denizi'nin nerede olduğu gündemin merak edilen yerleri arasında yer alıyor. Peki, İyon Denizi nerede? İyon Denizi haritada neresi? İşte, İyon Denizi'nin yeri!

İyon Denizi nerede? İyon Denizi'nin nerede olduğu gündemin merak edilen yerleri arasında yer alıyor. Peki, İyon Denizi nerede? İyon Denizi haritada neresi? İşte, İyon Denizi'nin konumu haberimizde...

İYON DENİZİ NEREDE?

İyon Denizi, Adriyatik Denizi ile Akdeniz arasında bir denizdir.

Kuzeyinde İtalya'nın güneyindeki Kalabriya, Salento, Sicilya, doğusunda Peloponez Yarımadası ve Yunanistan'a bağlı Korfu, Zakintos, Kefalonya, İthaka, Levkas olarak bilinen İyon Adaları ile Arnavutluk yer alır.