Yaz mevsimin gelmesi ile birlikte bazı diziler final yaparak izleyicilerine veda ederken, bazı diziler ise sezon finali ile yaz arasına girdi. Yargı dizisi de yaz döneminde ara veren diziler arasında yer alıyor. Peki, İyilik yeni sezon ne zaman? İyilik 2. sezon ne zaman başlıyor?

İyilik yeni sezon ne zaman? Yaz mevsimin gelmesi ile birlikte bazı diziler final yaparak izleyicilerine veda ederken, bazı diziler ise sezon finali ile yaz arasına girdi. Yargı dizisi de yaz döneminde ara veren diziler arasında yer alıyor. Peki, İyilik yeni sezon ne zaman? İyilik 2. sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

İYİLİK YENİ SEZON NE ZAMAN?

İyilik dizisinin yakında FOX TV ekranlarında yeni sezonunun başlaması bekleniyor. Bazı kaynaklara göre dizinin yeni sezon bölümleri 26 Ağustos'ta başlayacak.

İYİLİK DİZİSİ KONUSU NE?

"İyilik" dizisinde; Neslihan'ın (Hatice Şendil) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla'yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…

İYİLİK DİZİSİ UYARLAMA MI?

İyilik dizisi, Güney Kore dizisi olan "The Queen's House"tan uyarlanmadır.

İYİLİK OYUNCU KADROSU