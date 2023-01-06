İyilik yeni bölüm yok mu, neden yok? 6 Ocak 2023 İyilik yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? İyilik yeni bölüm bu hafta yok mu?

FOX TV'nin beğenilen dizisi İyilik bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek mi gelmeyecek mi merak ediliyor. Peki, İyilik yeni bölüm yok mu? İyilik yeni bölüm bu akşam yok mu, var mı? İyilik yeni bölümü bu hafta yok mu? İşte, İyilik yeni bölüm neden yok? Detaylar haberimizde...

İyilik ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? İyilik dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor, Cuma günü mü?

İyilik yeni bölüm yok mu? İyilik 6 Ocak yeni bölüm niye yok? FOX TV'nin sevilen dizisi İyilik bu akşam yeni bölümü ile ekranlara gelecek mi merak ediliyor. Peki, İyilik yeni bölüm yok mu? İyilik yeni bölüm bu akşam yok mu, var mı? İyilik yeni bölümü bu hafta yok mu? İşte detaylar...

İYİLİK YENİ BÖLÜMÜ YOK MU?

İyilik dizisi bu akşam tekrar bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümü haftaya 13 Ocak Cuma günü yayınlanacak. Fox TV'nin resmi web sitesinde dizinin yeni bölümünün 13 Ocak günü yayınlanacağı yazıyor.

Fox TV - İyilik yeni bölüm tarihi

İYİLİK YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölümü 13 Ocak Cuma günü ekranlara gelecek.

İYİLİK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Poyraz'ın ani ölümüyle Damla yeni bir çıkmaza girer. Olayları kendi lehine çevirmeye karar verir. Kuşkuya yer bırakmayacak şekilde Koray'ın ölümünden Poyraz'ın sorumlu tutulmasını sağlar. Poyraz'ın annesi Handan gelir. Damla onu da kendi tarafına çekip Neslihan'a karşı kışkırtır. Handan oğlunun ölümünden sonra Neslihan'ı suçlar. Neslihan yeni bir krizle baş başayken Atilla evlenme teklifi eder. Şahika'nın şiddetle karşı çıkmasına rağmen Neslihan'ın kararı ne olacaktır?

İYİLİK KONUSU NE?

"İyilik" dizisinde; Neslihan'ın ( Hatice Şendil ) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla'yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…