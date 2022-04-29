İyilik yeni bölüm fragmanı yayınlandı! İyilik yeni bölümde ne olacak? İyilik 1. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi İyilik yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen İyilik dizisinin 1. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, İyilik konusu nedir? İyilik 1. Fragmanı nasıl izlenir! İyilik oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

İYİLİK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Neslihan, kocası ve çocuklarıyla şahane hayatına devam ederken, bir gün spor salonunda fenalaşır. Onu tanımadığı, genç bir kız kurtarır. Daha sonra adının Damla olduğunu öğrendiği bu kızla arkadaş olurlar. Kızın, evli bir adamla birlikte olduğunu ve anlattıklarının içindeki çaresizliği fark edip onu bu ilişki konusunda yalnız bırakmamaya karar verir. Adamın kendi kocası olduğunu bilmeden…

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