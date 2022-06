İyilik, Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. İyilik var mı, yok mu, neden yok? İyilik dizisi final mi yaptı, bitti mi? 24 Haziran Cuma bu akşam İyilik var mı, yok mu, niye yok?

İYİLİK VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

İyilik dizisi geçen hafta sezon finali yaptığı için bugün ekranlara gelmeyecek. Dizi geçtiğimiz hafta 8. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Dizi sadece sezon finali yaptı normal final yapmadı. Gelecek sezonda dizi kaldığı yerden devam edecek.

İYİLİK SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Neslihan, yönetim kurulunun başına geçerek Şahika'nın yokluğunu fırsat bilen Murat'ı alt eder fakat savaştaki üstünlüğü uzun sürmez. Kendisinden sevdiği her şeyi aldığı için Neslihan'dan da sevdiği her şeyini almak için Damla işe koyulur. Sinan'ın Murat'ın tarafına geçmesi, Şahika'nın hastaneden çıktığı gibi göz altına alınması, Koray ile ikisinin asılsız haberlerinin yapılması, Nehir'in haberleri görüp ona tavır koyması ve haber üzerine Murat'ın çocukları ondan alması Neslihan'a üst üste darbe olur. Neslihan, yapayalnız kaldığını anladığı an kendini kaybeder ve kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış olmasının etkisiyle öcünü Damla'dan en acı şekilde almak ister. Bu savaşta kim son nefesini verecektir?

İYİLİK OYUNCU KADROSU

Hatice Şendil : Neslihan Arkun Yücesoy

İsmail Demirci : Murat Yücesoy

Sera Kutlubey : Damla Dinçer

Perihan Savaş : Şahika Arkun

Özgür Çevik : Koray Demirağ

