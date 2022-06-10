İyilik son bölüm izle! FOX TV İyilik 7. bölüm full HD izle! İyilik 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik yeni bölümde neler olacak? - Haberler

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İYİLİK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sinan'ın Damla'yı kız arkadaşı olarak Neslihan'ın evine yemeğe getirmesi hem Neslihan'a hem Murat'a büyük bir şok olur. Ancak Sinan'ı kullanarak Neslihan'ın Murat'tan ayrılmasına sebep olmak isteyen Damla'nın planı ters teper ve Neslihan, Damla'ya inat onu kendi tuzağına tutsak eder. Damla'yı Sinan'la birlikte görmeye tahammül edemeyen Murat ise ikisinin evlenmesine engel olabilmek için son kozunu oynar. Murat'ın sürprizinin Şahika başta olmak üzere herkesin üzerinde büyük bir etkisi olacaktır…

İYİLİK SON BÖLÜM İZLE!

İyilik son bölüm izlemek için İYİLİK SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

İYİLİK 7. BÖLÜM CANLI İZLE!

İyilik 7. bölüm izlemek için İYİLİK 7. BÖLÜM CANLI İZLE 'ye tıklayınız.

İYİLİK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İyilik dizisi her hafta Cuma günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle FOX TV'de.

İYİLİK KONUSU NE?

Neslihan'ın dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu illüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu bir kızla. Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır. Ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…

İYİLİK DİZİSİ OYUNCULARI

Hatice Şendil - Neslihan

İsmail Demirci - Rafet

Sera Kutlubey - Damla

Perihan Savaş - Şahika

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