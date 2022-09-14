İyilik son bölüm izle! FOX TV İyilik 10. bölüm full HD izle! İyilik yeni bölümde neler olacak?

İyilik son bölüm izle linki araştırılıyor. İyilik son bölüm yayınlandı! FOX TV İyilik 10. bölüm izleyemeyenler İyilik son bölüm izle! FOX TV İyilik 10. bölüm izle! İyilik son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, İyilik yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İyilik yeni bölümde neler olacak haberimizde...

İYİLİK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sırlar, yalanlar, planlar, tehditler, akılalmaz stratejiler…

Ölümcül bir satranç oyununun ortasındayız. Atlar sürülüyor, piyonlar harcanıyor, savaş borazanları gümbür gümbür çalıyor! Nehir susmuş, hiç kimseyle konuşmuyor. Neslihan kimden yardım isteyeceğini, ne yapacağını şaşırmış durumda…

Murat ise fabrikalarda çıkan grevleri bastırma bahanesiyle ortadan kaybolmuş, Damla'yla tekne turu yapıyor bu sırada. Damla tekne turundayken, Neslihan'dan kurtulmak için giriştiği tehlikeli bir oyunun start tuşuna basıyor uzaktan uzağa.

Bu sırada Koray'ın yardımıyla Nehir'in suskunluğunun sebebini öğrenen Neslihan, Damla'dan intikam almak için akılalmaz bir plan yapıyor. Bütün bunlardan habersiz Murat, Damla'nın ondan sakladığı büyük bir sırrı öğrenip deliye dönüyor.

Ve nihayetinde Neslihan'dan aldığı büyük bir darbeyle alt üst olan Damla, Şahika'yla büyük bir pazarlığa girişiyor.

Şah ve mat! Bir sonraki gün holdinge gelenleri büyük bir sürpriz bekliyor!

İYİLİK SON BÖLÜM İZLE!

İyilik son bölüm izlemek için İYİLİK SON BÖLÜM İZLE'ye tıklayınız.

İYİLİK 10. BÖLÜM İZLE

İyilik 10. bölüm izlemek için İYİLİK 10. BÖLÜM İZLE'ye tıklayınız.

İYİLİK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Neslihan'ın dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu illüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu bir kızla. Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır. Ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…

İYİLİK DİZİSİ OYUNCULARI

Hatice Şendil - Neslihan

İsmail Demirci - Rafet

Sera Kutlubey - Damla

Perihan Savaş - Şahika