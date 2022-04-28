İyilik Şampiyonası yarışmacıları iftarda buluştu

İyilik Şampiyonası'nda yarışan 4 bin genç iftar yemeğinde buluştu

İSTANBUL - Tuzla Belediyesi'nin İstanbul'dan başlattığı İyilik Şampiyonası projesinde yarışan 4 bin genç, Şehzadebaşı Camiinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, "Biz sosyal olarak iyi olmak için iyiliğin toplumda yayılmasını istedik" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Tuzla Belediyesinin düzenlediği 'İyilik Şampiyonasına' katılan 4 bin lise ve üniversite öğrencisi, Şehzadebaşı Camisinde düzenlenen iftarda bir araya geldi. Programa, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu'nun yanı sıra projede görev alan gençler katıldı. İftar öncesi Başkan Yazıcı, gençlerle sohbet etti. Okunan ezanla birlikte Başkan Yazıcı ve öğrenciler hep birlikte oruçlarını açtı.

"İyiliğin toplumda yayılmasını istedik"

Proje kapsamında iyiliğin toplumda yayılmasını istediklerini ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Bu projeyi 10 yıl önce denemiştik. 10 yıl sonra Ramazana girerken başlattık. Toplumdaki iyilik halini artırmak toplumun bedensel ve ruhen iyi olan sağlık tanımını bir de sosyal hali olarak tanımlıyor Dünya Sağlık Örgütü. Biz sosyal olarak iyi olmak için iyiliğin toplumda yayılmasını istedik. İyiliğin yayılmasını istedik ve duyuruda bulunduk. Kısa bir sürede binlerce genç geldi ve takımlarını kurdular şu anda yarışıyorlar. Toplumda iyiliği yaymaya çalışıyoruz. Gençler iki görevi yerine getirdiler. İlk görev 'Hadi Gülümse' göreviydi. Gülümseme resimleri çektiler. Kısa zamanda 175 bin hatta 300 bini bulan fotoğraflar oldu. Bu fotoğraflarla puan kazandılar. Ödüller kazandılar. İkinci görev 23 Nisan'a denk geldi. 23 Nisan'ı bir turiste anlatacaklardı. O görevi de tamamladılar. Bugün 3. görevlerini vereceğiz. 'Toplu Mesaja Hayır' görevi. Toplamda 3 ah boyunca da 16 görevi de tamamlamış olacaklar ve büyük ödüllere de kavuşmuş olacaklar" diye konuştu.

"Gençlerimizin bu projede olması çok önemli"

Gençlerin bu projede yer almasının önemli olduğuna dikkati çeken Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, "İyilikte yarışan insanları iyiliğe sevk eden gençlerimizin bu projede olması çok önemli. Geçen hafta Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun lansmanıyla başlanan proje Tuzla Belediyemizin verdiği startla devam ediyor. İnşallah bu iyiliği gençlerimiz vasıtasıyla tüm ülkemize yayarak oradan da tüm dünyaya yaymak. Asıl amacımız iyiliğin olduğu yerde barış kardeşlik dostluk ve sevgi vardır. Ben bu şampiyonaya katılan tüm gençlerimizi tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Tam 2 bin 320 tane fotoğraf çekerek yarışmanın birincisi olduk"

İlk görevleri olan "Hadi Gülümse" kategorisinde 2 bin 320 tane gülümseme fotoğrafı çekerek birinci olduklarını belirten 16 yaşındaki yarışmacı Lal Erk, "Ben İyilik Şampuanları takımında yarışıyorum. Bu yarışma sayesinde aslında takım arkadaşlarımla tanıştım. Ben Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde okuyorum onlar Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi'nde okuyorlar. Biz birbirimizi bu yarışma sayesinde tanıdık. İlk turda insanları gülümsettik. Bütün Türkiye'yi bütün İstanbul'u gülümsettik. Bu sayede çok fazla gezdik. Tam 2 bin 320 tane fotoğraf çekerek yarışmanın birincisi olduk. Ödül olarak Doğu Ekspres'e gidiyoruz. İnşallah diğer turda ödüllerde Paris, Bosna gibi ödüllerimiz var. Onları kazanmayı da çok istiyoruz. Bu fotoğraflar sayesinde çok fazla tecrübe edindik. Çok fazla insan tanıdık. Çok sosyalleşmiş olduk. Bizim için muhteşem bir deneyimdi" ifadelerini kullandı.

İyilik Şampiyonası nedir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen İyilik Şampiyonası projesi kapsamında 4 bin gencin oluşturduğu bin takım, her hafta belirlenen görevler doğrultusunda yarışıyor. Üniversite ve Liseli gençlerin sergiledikleri performans sonucunda puanlama yapılarak dereceye giren takım yarışmacıları ödüllendiriliyor. Yurt dışı seyahat ödülü başta olmak üzere yüzlerce ödül gençleri bekliyor. İlk iki görevlerini tamamlayan yarışmacılar ise Doğu Ekspres ödülünü kazanarak gelecek diğer görevlerini bekliyorlar.