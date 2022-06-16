İyilik 8. bölüm fragmanı yayınlandı! İyilik 8. bölüm fragmanı izle! İyilik yeni bölüm fragmanı izle!

Koray'ın Neslihan'ı gerçeklerle yüzleştirmesi Neslihan'ın sigortalarını attırır. Murat'tan tamamen kurtulmaya karar veren Neslihan, onu çocuklarından ve holdingden uzaklaştırmak ve beş parasız bırakmak için Damla'ya bir anlaşma teklif eder. Damla, Murat'ı elde edebilmek için Neslihan'ın teklifini kabul edip Murat'a ihanet edecek midir?

Murat ise kendini sağlama almak için zaten hastanelik olan Şahika'dan tamamen kurtulma planlarına ve Sinan'ı da Neslihan ve Şahika'dan uzaklaştırıp kendi tarafına çekme planlarına başlar.