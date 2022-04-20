İyilik nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? İyilik dizisi çekimleri nerede yapıldı?
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Fox TV'nin yeni başlayacak olan dizisi İyilik nerede çekiliyor merak edildi. Dizi hakkında, İyilik nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? İyilik dizisi çekimleri nerede yapıldı? araştırılıyor. Peki, İyilik dizisi hangi şehirde çekilmiştir? Dizideki mekanlar nerede? İşte detaylar...
Fox TV'nin yeni dizisi İyilik 29 Nisan Cuma günü başlıyor. Dizinin başlamasıyla birlikte seyirciler, İyilik nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? İyilik dizisi çekimleri nerede yapıldı? merak etti. İşte ayrıntılar...
İyilik dizisinin nerede çekildiği henüz bilinmiyor. Fakat yapılan tahminlere göre dizinin İstanbul'da çekildiği belirtilmektedir. Dizinin Beşiktaş, Galata gibi yerlerde çekildiği tahmin ediliyor.
"İyilik" dizisinde; Neslihan'ın (Hatice Şendil) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla'yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…
Hatice Şendil
İsmail Demirci
Sera Kutlubey
Perihan Savaş