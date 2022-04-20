Fox TV'nin yeni dizisi İyilik 29 Nisan Cuma günü başlıyor. Dizinin başlamasıyla birlikte seyirciler, İyilik nerede çekiliyor? Hangi il ve ilçede çekiliyor? İyilik dizisi çekimleri nerede yapıldı? merak etti. İşte ayrıntılar...

İYİLİK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İyilik dizisinin nerede çekildiği henüz bilinmiyor. Fakat yapılan tahminlere göre dizinin İstanbul'da çekildiği belirtilmektedir. Dizinin Beşiktaş, Galata gibi yerlerde çekildiği tahmin ediliyor.

İYİLİK DİZİSİ KONUSU NE?

"İyilik" dizisinde; Neslihan'ın (Hatice Şendil) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla'yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…

İYİLİK OYUNCULARI KİMLER?

Hatice Şendil

İsmail Demirci

Sera Kutlubey

Perihan Savaş

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