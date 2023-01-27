Ekranların sevilen dizisi İyilik, diziseveler tarafındna yakından takip ediliyor ve hakkında detaylar araştırılıyor. Diziseverler yeni bölümü ekranda olmayan İyilik hakkında İyilik neden yok? İyilik yok mu? Bugün İyilik yeni bölüm yok mu gibi konuları araştırdı.

Cuma günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara gelen İyilik dizisi, bu akşam ekranda olmayınca diziseverler İyilik neden yok, İyilik yok mu ve bugün İyilik yeni bölüm yok mu gibi konuları araştırdı. Peki, İyilik neden yok? İyilik yok mu? Bugün İyilik yeni bölüm yok mu?

İYİLİK NEDEN YOK?

27 Ocak Cuma akşamı FO X TV yayın akışında dizi saatinde Yasak Elma yer aldı. İlk bölümünden itibaren sevilerek izlenen İyilik dizisi, final yaptı. Dizinin final sebebinin reytinglerde beklentinin altında kalması olduğu iddia ediliyor.

İYİLİK KONUSU NE?

İyilik, Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. 2 sezondan oluşan dizi, 20 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan 27. bölümüyle final yaparak sona ermiştir.