İyilik ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İyilik dizisi hangi günler yayınlanıyor? Cuma günü mü? Dizinin ilk bölümü ne zaman? - Haberler

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İyilik ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İyilik dizisi hangi günler yayınlanıyor? Cuma günü mü? Dizinin ilk bölümü ne zaman?

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İyilik ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İyilik dizisi hangi günler yayınlanıyor? Cuma günü mü? Dizinin ilk bölümü ne zaman?

Ekranların yeni başlayacak olan dizisi İyilik ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor. Peki, İyilik ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İyilik dizisi hangi günler yayınlanıyor? Cuma günü mü? İyilik dizisi hafta içi mi hafta sonu mu yayınlanacak? İyilik dizisi saat kaçta başlıyor? İyilik hangi gün?

İyilik dizisi oyuncuları Hatice Şendil, İsmail Demirci, Ekin Mert Daymaz, Neslihan Yeldan, Nebahat Çehre, Kerem Fırtına, Uğur Çavuşoğlu ve Saygın Soysal yer alıyor. İyilik dizisi 29 Nisan Cuma akşamı başlıyor. İyilik ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İyilik dizisi hangi günler yayınlanıyor? Cuma günü mü?

İyilik her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanacak. Dizinin ilk bölümü 29 Nisan Cuma günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara gelecektir.

İyilik ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İyilik dizisi hangi günler yayınlanıyor? Cuma günü mü? Dizinin ilk bölümü ne zaman?

"İyilik" dizisinde; Neslihan'ın (Hatice Şendil) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla'yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…

Hatice Şendil

İsmail Demirci

Sera Kutlubey

Perihan Savaş

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Fox Tv, İyilik, Dizi, Gündem, Magazin, Haberler

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