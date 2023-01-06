Fox TV'nin beğenilen dizisi İyilik hangi gün yayınlanıyor merak edildi. Dizinin yeni bölümünü tam gününde ve saatinde izlemek isteyenler, İyilik ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? İyilik dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor, Cuma günü mü? araştırması yapıyor. Peki, İyilik dizisi saat kaçta başlıyor? İyilik yeni bölümü hangi günler? İşte detaylar...

İyilik, Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. İyilik ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? İyilik dizisi yeni bölümleri hangi gün yayınlanıyor, Cuma günü mü?

İYİLİK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İyilik dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

İYİLİK HANGİ GÜN?

İyilik dizisinin yeni bölümleri Cuma günü yayınlanıyor. Buna ek olarak bazı günler dizinin tekrar bölümleri de ekrana gelebiliyor. Ayrıca 6 Ocak 2023 tarihinde dizi tekrar bölümüyle yayınlanacak. Dizinin bu hafta yılbaşı arası verdiği düşünülüyor.

İYİLİK KONUSU NE?

"İyilik" dizisinde; Neslihan'ın ( Hatice Şendil ) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla'yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…

İYİLİK OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler: