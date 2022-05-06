İyilik Koray kimdir? İyilik 'Koray' Özgür Çevik kim, kaç yaşında, nereli? Özgür Çevik dizileri ve filmleri

İyilik Koray kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Hatice Şendil, İsmail Demirci, Sera Kutlubey ve Perihan Savaş gibi birbirinden başarılı isimlerin başrollerinde yer aldığı "İyilik" dizisinin kadrosuna yeni bir isim katıldı. İyilik 'Koray' Özgür Çevik kim, kaç yaşında, nereli? Özgür Çevik dizileri ve filmleri

İYİLİK KORAY KİMDİR?

Geçtiğimiz cuma günü ilk bölümüyle ekrana gelen diziye başarılı oyuncu Özgür Çevik, Koray karakteriyle dahil oldu.

Çevik; üniversite yıllarından beri Neslihan'a (Hatice Şendil) tutkun ancak hiçbir zaman karşılığını alamamış, aşkı içinde hep yara kalmış başarılı bir psikiatr olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yapımcılığını MEDYAPIM, yönetmenliğini ise Murat Öztürk'ün üstlendiği dizide; Neslihan'ın (Hatice Şendil) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla'yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…

İYİLİK DİZİSİ OYUNCULARI

Neslihan'ın dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu illüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu bir kızla. Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır. Ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…

İyilik dizisi oyuncuları arasında Hatice Şendil Sağyaşar (Neslihan), İsmail Demirci (Rafet), Perihan Savaş (Şahika) ve Sera Kutlubey (Damla) yer alıyor.

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