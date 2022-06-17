İyilik final mi, bitti mi, neden final yapıyor? İyilik dizisi sezon finali mi, tamamen mi bitiyor? İyilik yeni sezon ne zaman başlayacak?

İyilik, Medyapım imzalı, ilk bölümü 29 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Murat Öztürk'ün üstlendiği, başrollerini Hatice Şendil, İsmail Demirci ve Sera Kutlubey'in paylaştığı dram türündeki Türk televizyon dizisi. İyilik final mi, neden final yapıyor? İyilik dizisi sezon finali mi, tamamen mi bitiyor? İyilik yeni sezon ne zaman başlayacak?

İYİLİK FİNAL Mİ, BİTİYOR MU?

İyilik dizisi bugünkü (17 Haziran 2022) 8. bölüm ile sezon finali yapacaktır. Dizi tamamen final yapmıyor, sadece sezon finali yapıyor.

Twitter paylaşımı:

"Sinan gerçekleri öğreniyor! #İyilik Sezon finaliyle bu akşam 20.00'de FOX'ta!

@FOXTurkiye"

İYİLİK NEDEN FİNAL, SEZON FİNALİ Mİ YAPIYOR?

İyilik tamamen final yapmıyor, sadece sezon finali yapıyor. İyilik önümüzdeki sezonda yeni bölümleriyle Fox TV'de yayınlanmaya devam edecek. Dizilerin sezon finali dönemleri geldiği için İyilik da aynı şekilde sezon finali yapmaktadır.

İYİLİK YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin yeni sezonunun 2022 Eylül-Ekim aylarında başlaması bekleniyor.

İYİLİK SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Neslihan, yönetim kurulunun başına geçerek Şahika'nın yokluğunu fırsat bilen Murat'ı alt eder fakat savaştaki üstünlüğü uzun sürmez. Kendisinden sevdiği her şeyi aldığı için Neslihan'dan da sevdiği her şeyini almak için Damla işe koyulur. Sinan'ın Murat'ın tarafına geçmesi, Şahika'nın hastaneden çıktığı gibi göz altına alınması, Koray ile ikisinin asılsız haberlerinin yapılması, Nehir'in haberleri görüp ona tavır koyması ve haber üzerine Murat'ın çocukları ondan alması Neslihan'a üst üste darbe olur. Neslihan, yapayalnız kaldığını anladığı an kendini kaybeder ve kaybedecek hiçbir şeyi kalmamış olmasının etkisiyle öcünü Damla'dan en acı şekilde almak ister. Bu savaşta kim son nefesini verecektir?

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