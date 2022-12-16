FOX Tv'nin İyilik dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken İyilik dizisinin son bölümü merak konusu oldu. İyilik dizisinin son bölüm izleme linki izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. İyilik dizisi son bölüm izle! İyilik son bölümde neler oldu? İyilik 22. bölüm full HD izle!

İyilik dizisi 22.bölüm İZLE! Başrolünde İsmail Demirci, Sera Kutlubey ve Hatice Şendil'in yer aldığı İyilik dizisi FOX TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken İyilik dizisinin son bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin son bölümünü araştırmakta. İyilik dizisinin 22. bölüm izleme linki aratılan konular arasında yer alıyor. İyilik dizisinin 22. bölümü merak konusu oldu. İyilik dizisi son bölüm izle! İyilik son bölümde neler oldu? İyilik 22. bölüm full HD izle!

İYİLİK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"İyilik" dizisinde; Neslihan'ın ( Hatice Şendil ) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla'yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…

İYİLİK DİSİZİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

İyilik dizisinin oyuncu kadrosu şöyle: Hatice Şendil, İsmail Demirci, Perihan Savaş, Sera Kutlubey

İYİLİK DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Poyraz, aşık olduğu Neslihan'ın çocuklarını geri alabilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyordur. Neslihan'ın isteğiyle, Murat'ın evinin yanındaki evi satın alır. Arkun holdingde de hisselerin çoğunluğunu almaya çalışan Murat'tan önce davranarak yönetim kurulu başkanı olur. Murat'ın hevesi kursağında kalmıştır ve bunun acısını çıkarmaya kararlıdır. Poyraz, Neslihan'a evliliklerinin gerçek zannedilmesi için aynı odada kalmaları gerektiğini söyler. Neslihan, Poyraz'a beklediği ilgiyi gösterecek midir? Tekrar göreve dönen Atilla'nın ilk işi kaybolan Koray'ın dosyasını almak olur. Damlalar'ı köşeye sıkıştırır ve sonunda Necati'yi Koray'ı gömdükleri mezarın başında yakalamayı başarır. Bulunan deliller Damla'yı işaret ediyordur, Damla yolun sonuna gelmiştir, gözaltına alınır. Poyraz, kendi çocuğunu taşıdığını söyleyerek Damla'ya sahip çıkar. Bu durum Neslihan'la Poyraz arasında sorunlara neden olur. Neslihan ile Damla tartışırlar, Damla düşer. Damla ve bebeği yaşayacak mıdır?